به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف، با اشاره به نقش مؤثر اصناف در عرضه محصولات کشاورزی به مردم، گفت: زحمات اصناف چه در مراحل پیشین تولید و چه در مراحل پس از آن، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد و جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به تلاش اصناف در دوران جنگ ۱۲ روزه گفت: در آن ایام، اصناف با اضافه‌کردن ساعات کاری، اعمال تخفیف در فروش محصولات و تأمین کالاهای اساسی، همراهی خود را با مردم و با شعار دولت مبنی بر وفاق و همدلی به‌خوبی نشان دادند. از همه اصناف بزرگوار که در تأمین و توزیع کالاهای ضروری در آن شرایط سخت نقش‌آفرینی کردند، سپاسگزارم.

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به گلایه‌های اصناف درباره دخالت دولت در امور صنفی گفت: این موضوع باید دقیق بررسی شود زیرا تلاش ما این است که دخالتی در امور اصناف نداشته باشیم.

نوری قزلجه با اشاره به تفاهم‌نامه جدید وزارت جهاد کشاورزی با اتاق اصناف ایران، گفت: اخیراً تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف ایران به امضا رسیده و موارد مطرح‌شده در همین چارچوب پیگیری و حل خواهد شد. هر مسئله‌ای در حوزه وظایف وزارتخانه باشد، قطعاً مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری میان جهاد کشاورزی و اصناف در تأمین امنیت غذایی، گفت: محصولات تولیدی بخش کشاورزی در نهایت از مسیر اصناف به دست مردم می‌رسد و این همکاری باید در بالاترین سطح خود ادامه یابد. ما برای گسترش این تعاملات آماده‌ایم.

وی با اشاره به حمایت محمدرضا عارف، به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار کشور از بخش اصناف در تصمیمات اقتصادی خاطرنشان کرد: اصناف پشتوانه قوی در حوزه تنظیم بازار دارند و حضور فعال و راهنمایی‌های معاون اول رئیس‌جمهور در جلسات این ستاد، همواره راهگشا بوده است.

وی در پایان گفت: در شرایط حساس کنونی کشور نیز باید همچنان با اتحاد، انسجام و روحیه تعاملی برای رفع مشکلات اقتصادی در کنار هم باشیم.

