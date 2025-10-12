آب طالقان به تهران رسید

به گزارش ایلنا، حبیب‌الله علی اصغری، مجری خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان گفت: طرح جایگزینی انتقال آب از زیاران به تهران، عملیات لوله گذاری و آب اندازی طرح به اتمام رسیده و در حال تست شیرهای اطمینان است و تا پایان هفته تکمیل می‌شود.

وی افزود: ۶۲ هزار و ۵۰۰ متر طول خط است کل خط تکمیل، لوله گذاری انجام شده و کلیه شیرآلات نصب شده تا کنون ۹ میلیون متر مکعب آب را به هشتگرد و کرج رسانده ایم و جایگزین آن هم از کرج به تهران آب منتقل کرده ایم.

علی اصغری تصریح کرد: بعد از تصفیه خانه کرج در کیلومتر ۵۴ تا نقطه پایانی که سهم تهران را در کیلومتر ۶۲ به بیلقان می رساند، کارهاتکمیل شده، تست آغاز شده و نهایتا تا پایان هفته سهم تهران را که ۲.۵ متر مکعب است، به تهران تحویل خواهیم داد.

