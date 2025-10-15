صادرات ایران به روسیه به مرز یک میلیارد دلار نزدیک شد

محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تجارت ایران و روسیه، گفت: طبق آمار ۵ ماهه امسال، شاهد رشد بالای ۳۰ درصدی در تجارت ایران و روسیه بودیم.

صادرات کانتینر و قطعات خودرو به روسیه

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به روند رو به رشد تجارت با روسیه، گفت: آمار تجارت میان ایران و روسیه، آمار بسیار خوبی است و ما در حال نزدیک شدن به صادرات یک میلیارد دلاری به روسیه نزدیک هستیم.

دهقان دهنوی در پاسخ به این سوال که «بیشترین مبادلات تجاری ایران و روسیه در کدام حوزه‌هاست؟» گفت: بیشترین تجارت ایران و روسیه در گذشته در حوزه‌های کشاورزی و مواد غذایی بود؛ ولی خوشبختانه تجارت ما به حوزه‌های صنعتی هم توسعه پیدا کرده است و تقریبا به زودی نیمی از تجارت ما با روسیه معطوف به کالاهای صنعتی و ساخته‌شده می‌شود.

وی افزود: به طور مثال، در حال حاضر در حوزه فولاد با روسیه کار می‌کنیم. همچنین، در حوزه کانتینر و قطعات خودرو و لوله و پروفیل نیز صادرات خوبی به روسیه داریم.

صادرات کالاهای صنعتی و ساخته‌شده به روسیه در حال رشد است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که «صادرات ایران به روسیه در چه حوزه‌هایی پتانسیل رشد دارد؟» گفت: پتانسیل رشد صادرات به روسیه بسیار زیاد است، زیرا واردات روسیه به حدود ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و بخش زیادی از این کالاها قابل تامین از کشور ماست.

دهقان دهنوی ادامه داد: حوزه شیلات و آبزیان و همچنین حوزه‌های صنعتی ازجمله حوزه‌هایی است که در سال‌های اخیر شاهد رشد صادرات به کشور روسیه بوده است.

وی با بیان اینکه همه کشورهای همسایه ما امنیت ژئوپلیتیک بالایی دارند، گفت: روسیه به عنوان یک قدرت اقتصادی و نظامی در دنیا و به دلیل اینکه روابط خوبی بین ما و این کشور شکل گرفته است، می‌تواند یک حوزه بسیار خوب برای توسعه صادرات ما باشد.

