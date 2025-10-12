قیمت جدید مرغ اعلام شد

به گزارش ایلنا، حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: قیمت مصوب جدید هرقطعه جوجه یکروزه ۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان و مرغ گرم برای مصرف کننده ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

به گفته وی، با توجه به آنکه تعیین قیمت مرغ یکی از مشکلات بازار بوده است، با اعلام قیمت جدید عرضه مرغ به واحدهای صنفی توسط کشتارگاه ها روان می شود و در نهایت بازار به ثبات می رسد.

اسداله نژاد گفت: برآوردها حاکی از آن است که جوجه ریزی مهرماه به بالای ۱۵۰ میلیون قطعه برسد که براین اساس مشکلی در تولید و توزیع نداریم و با تامین مستمر نهاده ها در امر تولید مشکلی نخواهیم داشت.

