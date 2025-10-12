خبرگزاری کار ایران
اعلام قیمت طلا و سکه ٢٠ مهر ١۴٠۴

اعلام قیمت طلا و سکه ٢٠ مهر ١۴٠۴
امروز یکشنبه ٢٠ مهر قیمت انواع سکه و طلا در بازار اعلام شد.

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ٢٠ مهر ماه  ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠ میلیون و ٩٢٢ هزار  تومان و طلای ٢۴ به ١۴ میلیون و ۵۶٣ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١۴ میلیون و ١۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٨ میلیون و  ٨٨٠ هزار تومان معامله شد .

 نیم سکه هم ۵٩ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣میلیون و ۴۶٠هزار تومان رسید.

 

