اعلام قیمت طلا و سکه ٢٠ مهر ١۴٠۴

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ٢٠ مهر ماه ١۴٠۴ در بازار جهانی هر اونس طلا ۴ هزار و ١٨ دلار معامله شد و در بازار داخلی هم قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار به ١٠ میلیون و ٩٢٢ هزار تومان و طلای ٢۴ به ١۴ میلیون و ۵۶٣ هزار تومان رسید.

همچنین سکه امامی ١١۴ میلیون و ١۶٠ هزار تومان و قیمت سکه طرح جدید ١٠٨ میلیون و ٨٨٠ هزار تومان معامله شد .

نیم سکه هم ۵٩ میلیون و ۵۶٠ هزار تومان قیمت‌گذاری شد و نرخ ربع سکه هم به ٣٣میلیون و ۴۶٠هزار تومان رسید.

