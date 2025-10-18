خبرگزاری کار ایران
رئیس اسبق سندیکای چای شمال در گفتگو با ایلنا:

سندیکای چای عملاً مُرده است/ دوازده سال بدون انتخابات یعنی نابودی بخش خصوصی

رئیس اسبق سندیکای چای شمال با انتقاد از رکود کامل فعالیت‌های این تشکل صنفی گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون هیچ انتخاباتی در سندیکا برگزار نشده و این یک جرم و تخلف از قوانین محسوب می‌شود.

نعمت یاورزاده،  رئیس اسبق سندیکای چای شمال در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد از عملکرد این سندیکا اظهار کرد: بیش از ۱۲ سال است که در سندیکای چای شمال هیچ‌گونه انتخاباتی برگزار نشده؛ در حالی‌که طبق اساسنامه، هیئت‌مدیره باید هر دو سال یک‌بار انتخاب شود. این وضعیت نه‌تنها تخلف، بلکه جرم محسوب می‌شود و قابل پیگیری کیفری است.

وی افزود: سندیکای چای عملاً مرده است، ساختمانی که سال‌ها پیش ساخته بودم امروز در حال تخریب است، سه کارمند بیشتر ندارد و حتی حقوق آن‌ها هم به‌سختی پرداخت می‌شود و هیچ فعالیت موثری وجود ندارد.

رئیس اسبق سندیکای چای شمال در ادامه گفت: این سندیکا نماینده کارخانه‌های چای‌سازی است و باید از منافع تولیدکنندگان دفاع کند، اما امروز نه تنها حمایتی وجود ندارد بلکه در برخی موارد در تضاد با منافع کارخانه‌ها عمل می‌کند و  نتیجه این شده که بسیاری از کارخانه‌داران در پرداخت هزینه‌ها و دریافت پول متضرر شده‌اند.

رئیس اسبق سندیکای چای شمال با اشاره به سابقه طولانی این تشکل تصریح کرد: سندیکای چای از سال ۱۳۴۱ تأسیس شده و همواره در کنار تولید و کشاورز بوده است، اما حالا فقط نامی از آن باقی مانده. از اعضاء هنوز حق عضویت گرفته می‌شود، اما در واقع هیچ شفافیت و نظمی در امور وجود ندارد.

او در پایان تأکید کرد: سازمان چای نیز در قبال این وضعیت مسئول است و نمی‌تواند نسبت به نابسامانی یک نهاد صنفی بی‌تفاوت بماند، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی ورود کرده و زمینه برگزاری انتخابات قانونی و احیای سندیکا را فراهم کنند.

