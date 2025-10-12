اقتصاد برق ما مشوق بدمصرفی شده است

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "عباس علی‌آبادی"، در اختتامیه پویش ۲۵ درجه که با حضور "فاطمه مهاجرانی" سخنگوی دولت در وزارت نیرو برگزار شد، اظهار کرد: در تابستان امسال با اجرای چند اقدام مهم، توانستیم پایداری شبکه را حفظ کنیم. کیفیت برق از نظر ولتاژ و نوسان برای ما بسیار اهمیت دارد و متعهد شدیم این استاندارد را در سطحی معادل استانداردهای اروپایی حفظ کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت امنیت تأمین برق گفت: با وجود همه محدودیت‌ها، از ۲۰ شهریور به بعد هیچ محدودیتی در تأمین برق کشور اعمال نشده است. علی‌آبادی در ادامه با بیان اینکه چالش اصلی صنعت برق، اقتصادی است، گفت: اقتصاد برق در کشور، یک اقتصاد «دستکاری‌شده و دستوری» است؛ برق با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تولید فروخته می‌شود، در حالی‌که پرداخت مابه‌التفاوت آن تاکنون انجام نشده است.

وی افزود: مصرف بالای برق زمانی که همراه با رشد تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی باشد، نگران‌کننده نیست اما در شرایط فعلی، مصرف برق از رشد اقتصادی پیشی گرفته است.

وزیر نیرو با بیان اینکه اقتصاد برق ما مشوق بد مصرفی شده است، تصریح کرد: اگر در صنایع امکان استفاده از انرژی کمتر در تولید وجود دارد اما انگیزه‌ای برای آن فراهم نمی‌شود، در واقع انرژی هدر می‌رود. نبود مشوق‌های اقتصادی موجب شده سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌هایی برود که سود بیشتری دارند.

علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود، اقلیم متنوع کشور را یکی از چالش‌های دیگر تولید برق دانست و گفت: بیشتر نیروگاه‌های کشور از توربین‌های گازی استفاده می‌کنند که عملکرد آن‌ها در شرایط آب‌و‌هوایی متفاوت یکسان نیست.

وی همچنین از کاهش زمان احداث نیروگاه‌های حرارتی از حدود ۶ تا ۸ ماه به چهار ماه و ۱۰ روز خبر داد و افزود: از مجموع ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه برق‌آبی کشور، به‌دلیل خشکسالی بخش زیادی از مدار خارج شدند.

وزیر نیرو در پایان با قدردانی از همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشاورزی، سازمان بهداشت و استانداری‌ها گفت: برخی سازمان ها و نهادها مانند آموزش و پرورش با برنامه‌ریزی‌های آموزشی خود تأثیر مثبتی در ارتقای فرهنگ مصرف انرژی داشته است.

انتهای پیام/