کاهش ۳ درصدی قیمت نفت
احتیاط اوپکپلاس در افزایش تولید نیز نتوانست روند کاهشی قیمت نفت را در هفته گذشته متوقف کند؛ تنشهای تازه میان آمریکا و چین همزمان با افت فصلی تقاضا، بازار جهانی نفت را پایینترین سطح در پنج ماه اخیر کشاند.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، قیمت نفت خام برنت دریای شمال در پایان معاملات هفته گذشته (جمعه، هجدهم مهر) با کاهش ۳ درصدی به ۶۲ دلار و ۷۳ سنت در هر بشکه رسید. در حالی که در روزهای ابتدایی هفته به دنبال تداوم حملات به پالایشگاههای روسیه و تصمیم محتاطانه اوپکپلاس برای لغو بخشی از کاهش عرضه داوطلبانه، قیمتها صعودی شده بود، اما با اعلام آتشبس در غزه و تشدید تنشهای تجاری میان آمریکا و چین، روند بازار دوباره نزولی شد.
دونالد ترامپ شامگاه جمعه (هجدهم مهر) در ساعات پایانی معاملات، با اشاره به موضع بیسابقه چین علیه آمریکا اعلام کرد قصد دارد تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات از چین اعمال کند. او دلیل این اقدام را محدودیت صادرات عناصر کمیاب از سوی پکن دانست؛ عناصری که برای صنایع پیشرفته آمریکا حیاتیاند. ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «اتفاقهای عجیبی در چین در حال رخ دادن است. آنها بسیار خصمانه عمل میکنند و میخواهند کنترلهای صادراتی بر تقریباً هر محصول تولیدی اعمال کنند.»
همزمان اعلام توافق آتشبس در غزه میان حماس و رژیم صهیونیستی نیز به کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک کمک کرد. تحلیلگران معتقدند در صورت تداوم این روند در منطقه غرب آسیا، پیامدهای این تحول برای بازار نفت میتواند عمیقتر باشد.
در همین حال اداره اطلاعات انرژی آمریکا سهشنبه (پانزدهم مهر) اعلام کرد که تولید نفت ایالات متحده در سال جاری احتمالاً از پیشبینیهای قبلی فراتر خواهد رفت؛ خبری که فشار بیشتری بر بازار وارد کرد. در نتیجه قیمت نفت روز جمعه به ۶۲ دلار کاهش یافت که پایینترین سطح در پنج ماه گذشته محسوب میشود.
اوپکپلاس اضطراب بازار را کمتر کرد!
از سوی دیگر، تصمیم محتاطانه هشت عضو اوپکپلاس برای بازپسگیری تدریجی سهم بازار از قیمتها تا حدی حمایت کرد. این کشورها برای ماه نوامبر، تنها به لغو روزانه ۱۳۷ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود بسنده کردند. منابع آگاه میگویند روسیه خواستار اتخاذ رویکرد تدریجی بوده، در حالی که عربستان تمایل به افزایش سریعتر عرضه داشته است. در نهایت، سناریوی محتاطانه برای جلوگیری از مازاد عرضه پذیرفته شد.
تخمینها نشان میدهد اوپکپلاس از ابتدای ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه خود را به بازار بازگردانده است؛ رقمی معادل حدود ۲.۵ درصد از تقاضای جهانی.
توقف مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین و حملات جدید متقابل نیز بر نگرانیها درباره عرضه افزود. پالایشگاه نفت «کریشی» روسیه پس از حمله پهپادی اوکراین در روز یکشنبه (دوازدهم مهر) متوقف شد و احتمالاً دستکم یک ماه زمان نیاز دارد تا به مدار تولید بازگردد.
از منظر تقاضا نیز نشانههای ضعف مشهود است. با پایان فصل سفرهای تابستانی در نیمکره شمالی و آغاز تعمیرات دورهای پالایشگاهها، تقاضا برای فرآوردههای نفتی معمولاً کاهش مییابد. همزمان نشانههایی از کندی رشد اقتصادی در چین و اروپا نیز به این فشار دامن زده است.
با در نظر گرفتن عوامل یادشده، افزایش تنشهای تجاری میان آمریکا و چین همچنان مهمترین عامل اثرگذار بر بازار نفت در مقطع کنونی است و هر تحول تازه در این پرونده، بهسرعت در قیمتها بازتاب پیدا میکند. در مقابل عزم اوپکپلاس برای افزایش تولید و تداوم جنگ روسیه و اوکراین دو نیروی متضاد هستند که فعلاً یکدیگر را خنثی کردهاند. در این میان، کاهش تنشها در غرب آسیا کفه ترازو را به سود افت قیمتها سنگینتر کرده و مسیر بازار را در کوتاهمدت نزولیتر نشان میدهد.