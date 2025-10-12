به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، مقام‌ها و منابع دولتی اعلام کردند که شرکت اکسون‌موبیل چهارشنبه هفته گذشته (۱۶ مهر) برای کمک به توسعه میدان نفتی عظیم مجنون و افزایش صادرات نفت یک موافقت‌نامه اصولی (HOA) را با دولت عراق امضا کرده است؛ توافقی که نشان‌دهنده بازگشت این شرکت آمریکایی به این عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، دو سال پس از خروج از این کشور است.

این سند غیرالزام‌آور با اکسون‌موبیل پس از مجموعه‌ای از توافق‌ها با شرکت‌های نفتی دیگر از جمله شورون، بی‌پی و توتال‌انرژی امضا شده است؛ در حالی که عراق با ارائه شرایط قراردادی جذاب‌تر به‌ دنبال تسریع توسعه مخازن نفت و گاز خود است.

عراق با در اختیار داشتن شماری از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان، زمانی آرزو داشت با رساندن تولیدش به روزانه ۱۲ میلیون بشکه در روز با عربستان سعودی رقابت کند.

این کشور اکنون حدود روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند و قصد دارد تا سال ۲۰۲۹ از سطح ۶ میلیون بشکه در روز فراتر رود؛ هرچند پیشرفت در این مسیر به‌دلیل بوروکراسی اداری، فساد، محدودیت‌های زیرساختی، سال‌ها درگیری و تنش‌های فرقه‌ای با چالش روبه‌رو بوده است.

میدان نفتی مجنون، واقع در ۶۰ کیلومتری جنوب بصره، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان با ذخایر برآوردی ۳۸ میلیارد بشکه است.

موفق عباس، تحلیلگر نفت و مدیر پیشین عملیات نفت خام در شرکت دولتی نفت بصره گفت: این توافق نشان‌دهنده تلاش مقام‌های عراقی برای نوسازی بخش انرژی کشور و بهبود روابط با واشینگتن است.

وی افزود: این توافق‌نامه‌ها وزن سیاسی دارند و نشان‌دهنده قصد بغداد برای ایجاد توازن دوباره در روابط منطقه‌ای و تعمیق ادغام خود با بازارهای غربی هستند.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز چهارشنبه بدون اشاره به جزئیات از امضای این موافقت‌نامه اصولی با اکسون‌موبیل خبر داد.

سخنگوی شرکت اکسون‌موبیل اعلام کرد: ما خوشحالیم که یک موافقت‌نامه اصولی با وزارت نفت عراق برای ارزیابی فرصت‌های اکتشاف، توسعه و بازاریابی نفت در عراق امضا کرده‌ایم.

به گفته چهار منبع مطلع، این موافقت‌نامه اصولی شامل یک قرارداد تقسیم سود خواهد بود که نفت خام و فرآورده‌های نفتی را هم پوشش می‌دهد و برنامه‌هایی برای بهبود زیرساخت‌های صادرات نفت عراق در جنوب کشور دارد.

این منابع همچنین اعلام کردند که شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) قراردادی با اکسون برای تأمین ظرفیت ذخیره‌سازی در بازار آسیا امضا کرده است.

خبرگزاری آی‌ان‌ای (INA) عراق در سپتامبر گزارش داده بود که سومو می‌تواند از ظرفیت ذخیره‌سازی شرکت اکسون‌موبیل در سنگاپور استفاده کند.

اکسون‌موبیل یکی از نخستین شرکت‌های نفتی غربی بود که پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ وارد عراق شد و توسعه میدان‌های نفتی را آغاز کرد، اما به‌دلیل آنچه منابع آن را بازده ضعیف توصیف کردند، پروژه توسعه میدان بزرگ قرنه غربی را ترک کرد.

این شرکت آمریکایی همچنین با وجود مخالفت بغداد، تلاش‌هایی برای توسعه میدان‌های نفتی در اقلیم کردستان عراق انجام داد، اما به‌دلیل نتایج ضعیف اکتشافی، آن پروژه‌ها را نیز رها کرد.

اکسون‌موبیل پس از خروج از میدان نفتی قرنه غربی-۱، سهام و عملیات باقی‌مانده خود را به شرکت پتروچاینا پیمانکار اصلی پروژه واگذار کرد.

دولت مرکزی عراق به‌تازگی با دولت منطقه کردنشین این کشور و شرکت‌های نفتی خارجی به توافقی برای ازسرگیری صادرات نفت خام با خط لوله کرکوک - جیهانی از طریق پایانه نفتی جیهان ترکیه دست یافت؛ صادراتی که از سال ۲۰۲۳ متوقف شده بود.

انتظار می‌رود که سرانجام روزانه تا ۲۳۰ هزار بشکه از این مسیر به بازارهای جهانی بازگردد؛ آن‌ هم در زمانی که هشت کشور عضو ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس) در حال لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه خود برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی هستند.

