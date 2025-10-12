رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با ایلنا:
رئیسجمهور به موضوع گرانی نهادههای کشاورزی ورود کند
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به گلایه کشاورزان و بهرهبرداران از عدم توزیع مناسب و گرانی نهادههای کشاورزی و دامی، گفت: ما وزیر جهاد کشاورزی را فراخواندیم و در مورد پدیده زیر فاکتوری سامانه بازارگاه سوال کردیم، ولی ایشان اظهار بیاطلاعی کردند. بنابراین لازم است رئیسجمهور به موضوع گرانی نهادههای کشاورزی ورود کند.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد انحصار در بازار نهادههای دامی، گفت: تلاش کردیم که انحصار در بازار نهادههای دامی شکسته شود و در همین راستا در جاهایی که تا ۸۰ درصد انحصار وجود داشت، در حال حاضر این انحصار به ۳۵ درصد نیز رسیده است.
بیتدبیری در واردات نهادههای دامی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد فضای کنونی در بحث واردات نهادههای دامی، گفت: با مکاتباتی که انجام دادیم و بازدیدهایی که داشتیم و مصاحبههایی که انجام دادیم، تلاش کردیم که این فضای انحصاری به رقابت تبدیل شود که خوشبختانه این موضوع محقق شد.
عسکری در پاسخ به این سوال که «آیا واردات نهادههای دامی امسال افزایش داشته است یا کاهش؟» گفت: در بازدیدی که دو هفته گذشته از بندر امام داشتم، آماری ازسوی مدیر بندر امام ارائه شده مبنی بر اینکه واردات نهادههای دامی امسال تقریبا ۱۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش یافته است. این آمار نشانه روند مثبت واردات است؛ اما این موضوع که نهادههای دامی و کشاورزی به دست بهرهبردار و کشاورز نمیرسد و بهرهبردار ما بحق گلهمند است، سوء مدیریت و بیتدبیری است.
متولی پدیده زیر فاکتوری در سامانه بازارگاه کیست؟
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با ذکر مثالی، این موضوع را اینگونه توضیح داد: ذرت دامی را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه بازارگاه به تولیدکننده میفروشند و مبلغی بین ۲ تا ۳ هزار تومان زیر فاکتوری میگیرند. ما وزیر جهاد کشاورزی را به کمیسیون فراخواندیم و از ایشان سوال کردیم که متولی این ۲ تا ۳ هزار تومانی که زیر فاکتور میگیرند، کیست؟
عسکری افزود: وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این موضوع اظهار بیاطلاعی کردند. بنابراین ما بلافاصله ما این موضوع را با رئیسجمهور مکاتبه کردیم زیرا لازم است که رئیسجمهور محترم به این موضوع ورود کند.
وی با خطاب قرار دادن رئیسجمهور، گفت: خدمت رئیسجمهور عرض میکنم که اولویت اول شما در شرایِطِ «نه جنگ و نه صلح» باید بحث امنیت غذایی و تامین کالاهای اساسی و پشتیبانی از بهرهبرداران باشد که افسران میدان تولید هستند. ما در قانون و در برنامه هفتم توسعه در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست آنچه را که نگاه بهرهبردار در راستای منافع کشور و آینده کشور بوده، آوردهایم و دولت مکلف است آن را اجرا کند.
در وزارت جهاد کشاورزی بعضا فساد نهادینه شده است
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد پیگیریهای این کمیسیون در بحث توزیع نهادههای دامی در سامانه بازارگاه، گفت: در بحث نهادهها هر آنچه که ما بررسی کردیم و به آن رسیدیم را به صورت پیوسته با سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه، دستگاههای امنیتی، دفتر مقام معظم رهبری، رئیس مجلس شورای اسلامی و شخص رئیسجمهور مکاتبه کردیم. بنابراین وقت آن است که رئیسجمهور محترم، هرچه سریعتر یک تصمیم بهموقع، بهنگام، عقلایی و منطقی بگیرد.
عسکری ادامه داد: هرچند در حال حاضر فضای رقابتی در بحث واردات نهادههای کشاورزی ایجاد شده است، ولی بازهم این نهادهها به درستی به دست بهرهبرداران و تولیدکنندگان نمیرسد.
وی خاطرنشان کرد: در بخشهایی فساد وجود دارد و بعضا در وزارت جهاد کشاورزی فساد نهادینه شده است و به همین دلیل، این اتفاقات را شاهد هستیم. آنچه که وظیفه ما بوده را تلاش کردیم در قالب قانون و فضای نظارتی ایجاد کنیم و اعلام کردیم که به افراد اجازه بدهید که واردات انجام بدهند. شاهدیم که در حال حاضر، تعداد واردکنندگان نهادههای کشاورزی در مقایسه با گذشته به مراتب بیشتر شده؛ ولی قسمتی هم بحث فساد است که مجلس شورای اسلامی با جدیت و دقت آن را دنبال میکند.