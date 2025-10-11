خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی در حوزه معدن و تولید بتن

کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی در حوزه معدن و تولید بتن
کد خبر : 1698628
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی از یک فعال اقتصادی در حوزه معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان خبر داد.

به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی اظهار داشت: متعاقب دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فرار مالیاتی گسترده احدی از فعالان اقتصادی دارای معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان و پس از انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های سیستمی، اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم از واحد مذکور در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده  از محل فعالیت شخص مذکور مربوط به سنوات 1389 لغایت 1403،  فرار مالیاتی گسترده انجام شده توسط مؤدی که به رغم انجام فعالیت و کسب درآمد در این سال‌ها، فاقد پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی بوده است محرز و پس از رسیدگی به مستندات با رعایت ضوابط قانونی، مبلغ 1.030 میلیارد ریال مالیات در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده طی اوراق تشخیص و مطالبه مالیات صادره، از مودی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: از این میزان، مبلغ  830 میلیارد ریال مربوطه به واحد تولید بتن آماده و مبلغ 200 میلیارد ریال مربوط به واحد تولید شن و ماسه می‌باشد.

مستوفی خاطرنشان کرد: در همین راستا و در اجرای مفاد ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم، پرونده نامبرده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی استان مذکور ارسال شده که در حال بررسی می‌باشد. ضمناً، در جهت تشویق گزارشگر فرار مالیاتی و در اجرای ماده (37) آئین‌نامه موضوع ماده(219) قانون مالیات‌های مستقیم، فرآیند پرداخت پاداش به فرد گزارش دهنده، در دست اقدام است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ