کشف فرار مالیاتی 103 میلیارد تومانی در حوزه معدن و تولید بتن

به گزارش ایلنا، شاهین مستوفی اظهار داشت: متعاقب دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فرار مالیاتی گسترده احدی از فعالان اقتصادی دارای معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان و پس از انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های سیستمی، اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم از واحد مذکور در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده از محل فعالیت شخص مذکور مربوط به سنوات 1389 لغایت 1403، فرار مالیاتی گسترده انجام شده توسط مؤدی که به رغم انجام فعالیت و کسب درآمد در این سال‌ها، فاقد پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی بوده است محرز و پس از رسیدگی به مستندات با رعایت ضوابط قانونی، مبلغ 1.030 میلیارد ریال مالیات در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده طی اوراق تشخیص و مطالبه مالیات صادره، از مودی مطالبه شده است.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی گفت: از این میزان، مبلغ 830 میلیارد ریال مربوطه به واحد تولید بتن آماده و مبلغ 200 میلیارد ریال مربوط به واحد تولید شن و ماسه می‌باشد.

مستوفی خاطرنشان کرد: در همین راستا و در اجرای مفاد ماده (274) قانون مالیات‌های مستقیم، پرونده نامبرده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی استان مذکور ارسال شده که در حال بررسی می‌باشد. ضمناً، در جهت تشویق گزارشگر فرار مالیاتی و در اجرای ماده (37) آئین‌نامه موضوع ماده(219) قانون مالیات‌های مستقیم، فرآیند پرداخت پاداش به فرد گزارش دهنده، در دست اقدام است.

