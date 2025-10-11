درخواست بازرگانان از هندیها برای پرداخت نفت روسیه با یوان
در پی بهبود روابط دهلینو و پکن، بازرگانان از پالایشگاههای هندی خواستهاند قیمت نفت روسیه را با یوان چین پرداخت کنند.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع تجاری ناشناس گزارش دادند که بازرگانان از پالایشگاههای دولتی هند خواستهاند در بحبوحه گرم شدن روابط دهلینو و پکن، قیمت نفت روسیه را با یوان چین پرداخت کنند.
به گفته این منابع، شرکت ایندین اویل، بزرگترین پالایشگاه دولتی این کشور، بهتازگی دو تا سه محموله نفت خام روسیه را با استفاده از یوان چین خریده است.
روسیه پس از اعمال تحریمهای غرب در پی حمله تمامعیار به اوکراین در سال ۲۰۲۲، بهطور فزایندهای به استفاده از یوان چین در تجارت جهانی روی آورده است.
یوان همچنین بهعنوان جایگزینی برای دلار آمریکا در تسویهحسابهای تجاری نفت، در حال گسترش است.
از زمان آغاز جنگ، هند در کنار چین به یکی از خریداران اصلی نفت خام روسیه تبدیل شده است.
صادرات انرژی حدود یکسوم از درآمد روسیه را تشکیل میدهد و نقش مهمی در حفظ اقتصاد این کشور در دوران جنگ دارد.
خریداران هندی در سال ۲۰۲۳ نیز قیمت نفت روسیه را با یوان چین پرداخت میکردند، اما بهدلیل تشدید تنشها بین هند و چین، این روند متوقف شده بود.
در پی اعمال تعرفههای سنگین از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، علیه هند در واکنش به ادامه خرید نفت روسیه، روابط بین پکن و دهلینو در ماههای اخیر بهبود یافته و هندیها را به سمت مشارکتهای اقتصادی جایگزین سوق داده است.