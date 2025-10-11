مدیرعامل بانک کشاورزی:
سلامت کارکنان، پیشنیاز ایفای نقش مؤثر بانک در تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار است
مدیرعامل بانک کشاورزی، در پیامی به مناسبت اختتامیه اولین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان این بانک، سرمایه انسانی متخصص و باانگیزه را بزرگترین دارایی این نهاد مالی توسعهای دانست و اظهار داشت: سلامت جسمی و روانی کارکنان، پیششرطی اساسی برای ایفای نقش مؤثر بانک در تحقق امنیت غذایی کشور و خدمترسانی به جامعه کشاورزی است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، وهب متقینیا در این پیام با بیان اینکه این رویداد در حقیقت تداوم سی دوره المپیاد ورزشی بانک است، افزودن عنوان «فرهنگی» به آن را نشانه نگاه عمیق این بانک به پیوستهای فرهنگی در مسیر توسعه پایدار دانست و با اشاره به هویت و اعتبار نود و دو ساله بانک کشاورزی، تصریح کرد: کارکنان این بانک تنها کارمندان یک نهاد اقتصادی نیستند، بلکه «سنگربانان امنیت غذایی» و بازوی اجرایی دولت در حمایت از بخش حیاتی کشاورزی محسوب میشوند؛ مأموریتی که ابعاد چندگانه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
وی سرمایهگذاری در حوزه سلامت، نشاط و انسجام کارکنان را یک ضرورت راهبردی برای بانکی با مسئولیتهای ملی توصیف کرد و گفت: مأموریت اصلی ما تأمین مالی کل زنجیره ارزش کشاورزی، از مزرعه تا سفره مردم است. این وظیفه خطیر ملی که با چالشهایی همچون مدیریت ریسک خشکسالی، نوسانات بازار و ضرورت حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان همراه است، نیازمند کارکنانی با ذهن خلاق، جسم آماده و روحیهای خستگیناپذیر است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه ورزش، ویژگیهایی چون استقامت، نظم و تفکر راهبردی را تقویت میکند، افزود: این دقیقاً همان خصوصیاتی است که برای تحقق اهداف اعتباری و توسعهای بانک به آن نیازمندیم.
متقینیا با تأکید بر نقش اجتماعی بانک کشاورزی به عنوان یک نهاد مردمی و حاضر در اقصی نقاط کشور، افزود: کارمند بانک کشاورزی در بسیاری از مناطق روستایی و عشایری، نقشی فراتر از یک متصدی بانکی دارد و به عنوان مشاور اقتصادی و معتمد مردم شناخته میشود.
وی ادامه داد: این المپیاد با گرد هم آوردن همکاران از استانهای مختلف، شبکهای قدرتمند از همدلی و ارتباطات انسانی ایجاد میکند که به افزایش انسجام سازمانی و درک متقابل میانجامد؛ این انسجام، کلید موفقیت این در اجرای یکپارچه طرحهای ملی مانند طرح جهش تولید در دیمزارها و حمایت از کسبوکارهای خرد روستایی است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در تبیین اهمیت افزودن بعد «فرهنگی» به المپیاد کارکنان، بانک کشاورزی را بخشی از فرهنگ غنی و مولد کشاورزی ایران دانست و تصریح کرد: توسعه پایدار بدون پیوست فرهنگی ممکن نیست و برگزاری رویدادهای فرهنگی به ما یادآوری میکند که باید امانتدار منابعی باشیم که برای حمایت از تولید ملی در اختیارمان قرار گرفته است.
متقینیا افزود: ما خود را موظف میدانیم علاوه بر انجام امور تخصصی در حوزه بانکی، با ترویج فرهنگ بهرهوری و دانش نوین، به کشاورزان برای تولید محصول باکیفیتتر و هزینه کمتر کمک کنیم. این رویکرد، مصداق بارز «جهاد تبیین» در عرصه اقتصاد کشاورزی است.
او در پایان ضمن تبریک به قهرمانان و قدردانی از تمام دستاندرکاران برگزاری این رویداد، بر ضرورت انتقال انرژی و روحیه کار تیمی کسبشده در این المپیاد توسط شرکتکنندگان به واحدهای کاری تأکید و خاطرنشان کرد: بزرگترین دستاورد این رقابتها، تقویت دوستیها و تجدید قوای روحی و جسمی برای ادامه خدمت صادقانه به ملت شریف ایران در مسیر پیشرفت بانک کشاورزی و سربلندی کشور بوده است.
بر اساس این گزارش، اولین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان بانک کشاورزی که در تداوم سی دوره المپیاد ورزشی کارکنان این بانک برگزار شده است، روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه، پس از شش روز رقابت فرهنگی و ورزشی میان شرکتکنندگان از سراسر کشور در مرکز آموزش بابلسر و با معرفی نفرات و تیمهای برتر به کار خود پایان داد.