به گزارش ایلنا، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره ایران خودرو در نامه‌ای به سلطانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان «توقف نماد معاملاتی خودرو» اعلام کرد که قیمت محصولات این شرکت را افزایش می‌دهد.

در نامه‌ای که این شرکت خودروساز در کدال منتشر کرده است آمده است که احتراما به استحضار می‌رساند هیئت مدیره این شرکت در نظر دارد نسبت به اعلام قیمت‌های جدید محصولات مبتنی بر مصوبه هیات مدیره شرکت اقدام کند.

لذا خواهشمند است در راستای صرفه و صلاح سهامداران تا زمان اعلام افزایش نرخ نسبت به توقف نماد این شرکت دستور لازم صادر فرمایید.

شب گذشته سازمان حمایت اعلام کرده بود که ایران‌خودرو اختیار افزایش قیمت‌ها را ندارد و بررسی قیمت‌های پیشنهادی ایران‌خودرو به‌ دلیل دستور کمیسیون اصل ۹۰، بر اساس دستورالعمل قبلی شورای رقابت انجام شده و بدون هماهنگی مراجع ذی‌ربط، نباید قیمت‌ها تغییر کند.

