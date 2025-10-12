معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با ایلنا:
اراضی گمرک به فرودگاه مهرآباد واگذار میشود/ ادامه پیگیریها از معاونت حقوقی ریاست جمهوری
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه موضوع الحاق اراضی و موضوع خانههای گمرک را همچنان پیگیری میکنیم، گفت: واگذاری اراضی خانههای سازمانی گمرک برای توسعه فرودگاه مهرآباد و ساخت ترمینال جدید در بخش حقوقی ریاست جمهوری هم صورت جلسه شده و نمیتواند جزو موارد مولدسازی اموالی دستگاهی باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، طبق برنامه توسعه فرودگاه مهرآباد قرار بر این بود که بخشی از اراضی اطراف فرودگاه به طرح توسعه فرودگاه و ترمینال جدید ملحق شود که خانههای سازمانی گمرک هم بخشی از اراضی الحاقی بوده است. طبق گفته مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران؛ مطالعات ساخت ترمینال جدید مهرآباد پایان یافته و این پروژه در زمینی به وسعت ۱۲۰ هزار متر مربع طی ۳ تا ۵ سال اجرا میشود و با اجرای این طرح، ظرفیت پارک هواپیما از ۶۰ به ۱۶۰ موقعیت افزایش یافته و نیاز مهرآباد برای ۲۰ سال آینده تأمین میشود.
اما تا کنون اراضی الحاقی تامین نشده است، در حالی که شهریور ماه سال گذشته مدیر عامل وقت شرکت فرودگاه با انتشار نامهای اعلام کرد که بالاخره زمینهای موسوم به خانههای گمرک، در اختیار شرکت فرودگاهها قرار گرفت و باید ظرف ۶ ماه تخلیه و به شرکت فرودگاهها تحویل داده شوند. اما گمرک ایران ادعای واگذاری ۱۰ هکتار از اراضی گمرک در مهرآباد به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران را تکذیب کرد.
حالا هم شنیدهها حاکی از این است که گمرک به دنبال این است که خانههای سازمانی فرودگاه مهرآباد را در قالب اجرای قانون مولدسازی اموال، واگذار کند.
محمد امیرانی، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف برنامه توسعه فرودگاه مهرآباد و ترمینال جدید گفت: موضوع الحاق اراضی و موضوع خانههای گمرک را همچنان پیگیری میکنیم و از دستور کار خارج نشده است. البته قرار بر این بود که شرکت فرودگاهها ساختمانی را ما به ازای این خانههای سازمانی، به گمرک واگذار کند که این اقدام در حال انجام است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها موضوع الحاق اراضی جدید، آمادهسازی ساختمان جدید کارکنان گمرک است و به محض آمادهسازی این ساختمان اقدامات واگذاری انجام میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری به غیر نیست، گفت: موضوع واگذاری این اراضی صورت جلسه شده و بخش حقوقی شرکت فرودگاهها این موضوع را پیگیری میکند. واحدهای مسکونی واقع در این اراضی سند ندارند و قابل واگذاری نیستند.
مدیر عامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران تاکید کرد: واگذاری اراضی خانههای سازمانی گمرک برای توسعه فرودگاه مهرآباد و ساخت ترمینال جدید در بخش حقوقی ریاست جمهوری هم صورت جلسه شده و نمیتواند جزو موارد مولدسازی اموالی دستگاهی باشد.