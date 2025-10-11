عباس بابامرادی، مدیرعامل "شرکت نوین‌گستر"، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا و با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های وارداتی کشور اظهار کرد: واردات کالا نه تنها تهدیدی برای کشور نیست، بلکه به‌ عنوان یکی از ابزارهای کلیدی توسعه صنعتی و ارتقاء فناوری باید تسهیل شود، اما متأسفانه روند فعلی ثبت سفارش، تخصیص ارز و مجوزها به شدت طولانی و پر از رانت شده است.

وی افزود: واردات نقش مهمی در ارتقاء فناوری و کیفیت محصولات داخلی دارد، گاهی دستگاه‌های تولیدی کشور مربوط به ۵۰ یا ۶۰ سال قبل است و امکان رقابت با محصولات خارجی ندارد. واردات به‌عنوان مکمل تولید داخل باید جریان داشته باشد، نه اینکه با ممنوعیت یا محدودیت شدید مواجه شود.

طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز

او یکی از چالش‌های اصلی فعالان اقتصادی را فرآیند زمان‌بر ثبت سفارش عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برای واردات یک کالا به‌طور متوسط ۶ تا ۷ ماه باید در صف تخصیص ارز و تأیید مجوز بمانیم و این مسئله هم باعث افزایش هزینه‌ها و از بین رفتن فرصت‌های تجاری شده است.

بابامرادی افزود: حتی بسیاری از واردکنندگان حاضر شده‌اند ارز دولتی دریافت نکنند، چرا که این نوع ارز فقط برای عده‌ای خاص تخصیص داده می‌شود و باعث ایجاد دوگانگی در بازار شده است. تاکنون هیچ واردکننده‌ای ارز دولتی دریافت نکرده تا کالا را ۲۰ یا ۳۰ درصد ارزان‌تر به بازار عرضه کند.

رانت در فرآیند تأیید استاندارد کالا

مدیرعامل "شرکت نوین‌گستر" یکی دیگر از چالش‌های جدی واردات را تأخیر در پاسخگویی سازمان استاندارد عنوان کرد و افزود: تأییدیه استاندارد که باید در یک روز صادر شود، گاهی تا ۲۰ روز طول می‌کشد و این تأخیر نه تنها روند ترخیص را عقب می‌اندازد بلکه بستر رانت را نیز فراهم می‌کند، چرا که برخی برای تسریع امور مجبور به پرداخت مبالغی می‌شوند.

او با اشاره به افزایش هزینه‌های کشتیرانی و انبارداری تصریح کرد: کشتیرانی‌ها و شرکت‌های تحت نظر بنادر، بدون ضابطه مشخص نرخ‌های خود را افزایش داده‌اند، از طرفی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ناگهانی واردات نیز باعث فساد کالا در گمرک، خسارت سنگین مالی و حتی ورشکستگی بسیاری از واردکنندگان شده است.

بابامرادی تأکید کرد: برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید به جای تمرکز بر محدودیت، به تسهیل و شفافیت در فرآیند واردات اندیشید، واردات کالای باکیفیت نه تنها به نفع مصرف‌کننده است بلکه باعث رشد تولید داخلی و ارتقای رقابت‌پذیری در صنعت می‌شود.

