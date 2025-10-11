کارآفرینی ۱۹ هزار سرپرست خانوار با وامهای قرضالحسنه بانک صادرات ایران
بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با پرداخت بیش از ۱۹ هزار فقره وام قرضالحسنه، زمینهساز اشتغال و کارآفرینی برای سرپرستان خانوار در سراسر کشور شد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای ایفای نقش موثر خود در پشتیبانی از تولید، اشتغال و توانمندسازی اقشار کمدرآمد، اعطای وامهای قرضالحسنه اشتغالزایی را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی خود در دستور کار قرار داده است. بر اساس این سیاست، طی شش ماه نخست سال جاری، ۱۹ هزار و ۴۷۸ فقره تسهیلات قرضالحسنه به ارزش نزدیک به ۲۹ هزار میلیارد ریال برای ایجاد و توسعه مشاغل خرد و خانگی پرداخت شده است.
بانک صادرات ایران در اجرای این طرحها، همسو با سیاستهای کلان کشور در حوزه اشتغال و محرومیتزدایی، با نهادها و سازمانهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی، بنیاد علوی، طرحهای اشتغالزایی پیشرفت و عدالت و همچنین در چارچوب اشتغالزایی مستقیم ماده ۱۸ قانون حمایت از مشاغل خانگی همکاری داشته است.
توجه ویژه به محرومیتزدایی، ترویج فرهنگ کارآفرینی، حمایت از تولید داخلی، ارتقای سطح معیشت خانوارهای کمدرآمد و کمک به توزیع عادلانه منابع مالی از جمله اهداف اصلی این طرحهاست. بانک صادرات ایران در قالب مسئولیتهای اجتماعی خود، با قدرت و برنامهریزی مستمر، روند پرداخت وامهای قرضالحسنه اشتغالزایی را ادامه میدهد تا زمینه رشد پایدار اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار کشور فراهم شود.
بر پایه این گزارش، بانک صادرات ایران در مجموع نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ هزار فقره وام قرضالحسنه و حمایتی به ارزش نزدیک به ۲۴ هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است. این روند حمایتی با هدف تقویت اشتغال، تولید و بهبود وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه، تا پایان سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.