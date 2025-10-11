در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
۶۰ هزار استفادهکننده غیرمجاز برق در استان تهران
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران استفادهکنندگان غیرمجاز از برق را ۶۰ هزار مورد عنوان و خاطرنشان کرد: هر روز با اکیپها نسبت به جمعآوری اقدام و برخورد قانونی را انجام میدهیم، اما باتوجه به اینکه تمام ساختمانها ساخته شده و مردم ساکن هستند با جمعآوری نمیتوان کاری انجام داد.
اکبر حسنبگلو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره سرقت برق و استفادهکنندگان غیرمجاز از برق در محدوده استان تهران اظهار داشت: دو دسته مصرفکننده غیرمجاز برق داریم، یکی خوشنشینها و ویلاسازیهای غیرمجاز که شرکت توزیع برق به شدت با آنها برخورد میکند و دیگری ساخت و ساز خانه مسکونی در حاشیه شهر و شهرستانهای استان تهران مثلا مرتضیگرد است.
وی افزود: سال گذشته با هماهنگی دستگاههای نظارتی تمام انشعابات غیرمجاز را تبدیل به مجاز کردیم باتوجه به قانون منع واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز قانون اجازه واگذاری انشعاب به مشترکین ساختمانهای غیرمجاز را نمیدهد، اکنون شرکتهای توزیع برق به لحاظ زیرساخت مشکلی ندارند اما این امکان را ندارند کهبه این مشترکین برق واگذار کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: متاسفانه متولیان امر که باید جلوی ساخت و ساز را بگیرند؛ شاید نمیتوانند و شاید هم اقدام نمیکنند و این منجر به ساخت و ساز غیرمجاز شده، مردم ساکن میشوند و مبادرت به استفاده غیرمجاز از شبکه برق میکنند و این باعث آسیب زیادی به شبکه میشود، ما اقداماتی را برای جمعآوری این انشعابات در دستور کار داریم، اخطار لازم را میدهیم و به مراجع قضای معرفی میکنیم ولی هر روز بحث ساخت و ساز غیرمجاز توسعه پیدا میکند و این باعث ایجاد معضل در شهرستانهای استان تهران شده است.
وی ادامه داد: ما اکیپهای زیادی داریم که با همه اینها برخورد میشود قبلا قانون واگذاری انشعاب به صورت موقت و غیردائم را داشتیم، چند سال است این قانون حذف شده، در صورتی که قانون اجازه دهد آمادگی داریم کمتر از ۲ ماه انشعابات غیرمجاز که داخل محدود قانونی شهرها و ساخت و سازها غیرمجاز است، را تامین برق کنیم اما فعلا قانونی برای وجود ندارد و شرکت توزیع برق اقدام به جمعآوری اینها میکند.
وی تاکید کرد: راهکار این است که با پیگیری و مکاتباتی شده که در لایحه بودجه سال آینده باب واگذاری برق غیردائم به این مشترکان باز شود که ما انشعاب در اختیارشان قرار دهیم.