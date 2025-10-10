وزیر جهاد کشاورزی از تسویه کامل مطالبات گندمکاران خبر داد
وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از زحمات گندمکاران برای تحقق امنیت غذایی کشور از تسویه کامل مطالبات آنان خبر داد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی روز جمعه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: فرایند تسویه مطالبات گندمکاران با پیگیریهای مستمر به پایان رسیده است.
وی در این باره نوشت: قدردان زحمات همه گندمکاران عزیز هستم که در این شرایط دشوار اقلیمی، در مسیر تحقق امنیت غذایی کشور گام برداشتهاند. انشاءالله شاهد اتفاقات و دستاوردهای خوبی در سال زراعی جاری خواهیم بود.
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۳ - ۱۴۰۴ ) حدود ۷.۷ میلیون تن گندم به ارزش ۱۵۸ هزار میلیارد تومان (۱۵۸ همت) از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده بود.