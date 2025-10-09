وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای قانونی حوزه آب افزود: لایحه قانونی مدیریت یکپارچه حوضه آبریز در حال نهایی شدن است و به‌زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا زمینه اجرای یک سیاست هماهنگ و ملی در مدیریت منابع آبی فراهم شود.

وزیر نیرو تصریح کرد: اولویت نخست در مدیریت منابع آب، کاهش مصرف در همه بخش‌هاست. بهینه‌سازی الگوی مصرف و صرفه‌جویی، راهکار اصلی عبور از شرایط کم‌آبی است.

علی‌آبادی با بیان اینکه کشور با کاهش قابل‌توجه بارش‌ها روبه‌رو است، گفت: در سال آبی جاری هنوز بارش مؤثر جز در مناطق شمالی کشور نداشته‌ایم و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای مدیریت آب را دوچندان کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: مسائل آب و برق شهر جدید ایوانکی به‌صورت ویژه در قالب یک کارگروه تخصصی پیگیری می‌شود تا راهکارهای اجرایی و سریع برای رفع نیازهای زیرساختی این منطقه تدوین شود.

وزیر نیرو تأکید کرد: تأمین آب برای شهر جدید ایوانکی نباید به قیمت برداشت از حقابه سایر بخش‌ها انجام شود. عدالت در توزیع منابع آبی و رعایت حقوق مناطق مختلف، اصل اساسی وزارت نیرو است