وزیر نیرو در ایوانکی سمنان:
لایحه مدیریت یکپارچه حوضههای آبریز به مجلس ارائه میشود
وزیر نیرو بر لزوم مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و صرفهجویی در مصرف آب تأکید کرد و گفت: اولویت نخست در مدیریت منابع آب، کاهش مصرف در همه بخشهاست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، عباس علیآبادی، وزیر نیرو،عصر امروز پنجشنبه ۱۷ مهرماه در بازدید از زیرساختهای آب و برق شهر جدید ایوانکی گفت: مدیریت منابع آب باید بهصورت یکپارچه و بر پایه حوضههای آبریز انجام شود؛ مدیریت استانی آب در شرایط فعلی کشور میتواند مشکلآفرین باشد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای قانونی حوزه آب افزود: لایحه قانونی مدیریت یکپارچه حوضه آبریز در حال نهایی شدن است و بهزودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا زمینه اجرای یک سیاست هماهنگ و ملی در مدیریت منابع آبی فراهم شود.
وزیر نیرو تصریح کرد: اولویت نخست در مدیریت منابع آب، کاهش مصرف در همه بخشهاست. بهینهسازی الگوی مصرف و صرفهجویی، راهکار اصلی عبور از شرایط کمآبی است.
علیآبادی با بیان اینکه کشور با کاهش قابلتوجه بارشها روبهرو است، گفت: در سال آبی جاری هنوز بارش مؤثر جز در مناطق شمالی کشور نداشتهایم و این موضوع ضرورت برنامهریزی دقیقتر برای مدیریت آب را دوچندان کرده است.
وی در ادامه اظهار داشت: مسائل آب و برق شهر جدید ایوانکی بهصورت ویژه در قالب یک کارگروه تخصصی پیگیری میشود تا راهکارهای اجرایی و سریع برای رفع نیازهای زیرساختی این منطقه تدوین شود.
وزیر نیرو تأکید کرد: تأمین آب برای شهر جدید ایوانکی نباید به قیمت برداشت از حقابه سایر بخشها انجام شود. عدالت در توزیع منابع آبی و رعایت حقوق مناطق مختلف، اصل اساسی وزارت نیرو است