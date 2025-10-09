خبرگزاری کار ایران
وزیر نیرو:

منابع آبی متناسب با شرایط و تحولات اقلیمی تقسیم می‌شود

منابع آبی متناسب با شرایط و تحولات اقلیمی تقسیم می‌شود
وزیر نیرو تصریح کرد: آبی که قابل دسترسی باشد، متناسب با شرایط و تحولات اقلیمی تقسیم خواهد شد؛ البته اولویت اول ما همیشه تامین آب شرب مردم و پس از آن بهره‌وری حداکثری آب با در نظر گرفتن منافع کشور است.

به گزارش ایلنا ، صبح امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴، عباس علی‌آبادی از سد نمرود واقع در شهرستان فیروزکوه بازدید کرد.

طی این بازدید، وزیر نیرو در جمع خبرنگاران، علت بازدید از سد نمرود را پیگیری تاخیر پیش‌آمده در افتتاح آن خواند و گفت: اراده دولت بر تامین اعتبار و تکمیل این پروژه در کوتاه مدت است و طبق بررسی‌های انجام شده، تامین اعتبار و تملک اراضی مسئله اصلی در برنامه تکمیل سد نمرود بود که با توجه به پیشرفت قابل توجه پروژه، تامین ۴ همت اعتبار با حمایت نمایندگان و استاندار محترم، این سد مهم را به ثمر خواهد نشاند.

او در ادامه و در پاسخ به پرسشی در خصوص حقابه سد نمرود با بیان اینکه قواعد تامین حقآبه بین‌المللی است و قبلا تصمیمات مکفی در این زمینه بومی شده، افزود: در قواعد تخصیص حقابه گفته شده، آبی که قابل دسترسی باشد، متناسب با شرایط و تحولات اقلیمی تقسیم خواهد شد؛ البته اولویت اول ما همیشه تامین آب شرب مردم و پس از آن بهره‌وری حداکثری آب با در نظر گرفتن منافع کشور است.

 

