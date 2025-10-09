خبرگزاری کار ایران
ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی آغاز شد

مدیرکل دفتر توسعه مردمی تجدیدپذیر‌های ساتبا از آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی در سامانه مهرسان سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق خبر داد.

به گزارش ایلنا، رضا فتاحی گفت: خانوار‌ها می‌توانند برای نصب سامانه‌های خورشیدی خانگی از طریق سامانه مهرسان ثبت‌نام کنند؛ پس از بازدید و بررسی شرایط اتصال به شبکه، قرارداد خرید تضمینی منعقد می‌شود و نصب تجهیزات توسط پیمانکاران مورد تأیید انجام خواهد شد.

وی با تصریح این که با ثبت‌نام در این سامانه، تا ۸۰ درصد هزینه‌ها از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده و سرمایه‌گذاری متقاضیان در مدت ۳ تا ۴ سال بازمی‌گردد، یادآور شد: سامانه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی نه‌تنها برق خانه را تأمین می‌کنند، بلکه امکان فروش برق مازاد به شبکه سراسری برق را نیز فراهم می‌سازند.

 

