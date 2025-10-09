وزیر ارتباطات:
اختصاص کد پستی به استقرارگاههای عشایر در راستای تحقق عدالت ارتباطی است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه اعتمادآفرین شبکه پستی کشور، پست را یکی از ارکان توانمندساز اقتصاد دیجیتال دانست و بر تداوم مسیر تحول، هوشمندسازی خدمات و تحقق عدالت ارتباطی در دولت چهاردهم تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات؛ سید ستار هاشمی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات از مسیر نوآوری، افزود: «هوشمندسازی فرآیندها، بهرهگیری از فناوریهای نوین و توسعه همکاری با بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان از اولویتهای ماست. طرح تجزیه هوشمند مبادلات پستی، نمونهای موفق از این همکاریها بهشمار میرود.»
دکتر هاشمی عدالت در ارائه خدمات را از محورهای اساسی مأموریت وزارت ارتباطات برشمرد و گفت: «اختصاص کد پستی به استقرارگاههای عشایر اقدامی هوشمندانه در راستای تحقق عدالت ارتباطی است. ذات فعالیت ما در وزارت ارتباطات، بسط عدالت در دسترسی است و به این مأموریت افتخار میکنیم.»
پیشرفتهای چشمگیر در پروژه جینف
وزیر ارتباطات همچنین از پیشرفتهای چشمگیر در تکمیل پایگاه اطلاعات مکانمحور کشور (جینف) خبر داد و افزود: «تکمیل پایگاه ذینفعان در همکاری مشترک با قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و سایر دستگاههای اجرایی، گام مهمی در مسیر دولت هوشمند است. شناسه ملی افراد، کد پستی و شناسه کسبوکار، سه پایه اساسی حکمرانی دادهمحور هستند.»
وی با اشاره به اصلاحات ساختاری در شرکت ملی پست تصریح کرد: «پرداخت مبتنی بر عملکرد و استفاده از فناوریهای نوین، موجب شده است که شرکت ملی پست پس از سالها به نقطه سربهسری برسد و سال آینده بهعنوان یک شرکت سودده فعالیت کند.»
هاشمی ارتقای ۱۴ پلهای رتبه جهانی پست ایران، دریافت عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی و کسب بالاترین سطح رضایت مردمی را از نشانههای موفقیت این مسیر دانست و افزود: «این دستاوردها نتیجه نگاه مردممحور و تلاش شبانهروزی خانواده پست کشور است.»