وزیر جهاد کشاورزی:

تسویه مطالبات گندم‌کاران به پایان رسید

وزیر جهاد کشاورزی، از تسویه کامل مطالبات گندمکاران خبر داد و از زحمات آنان در شرایط دشوار اقلیمی در مسیر تحقق امنیت غذایی کشور قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: فرایند تسویه مطالبات گندم‌کاران با پیگیری‌های مستمر انجام شده، به پایان رسید.

قدردان زحمات همه گندم‌کاران عزیز هستم که در این شرایط دشوار اقلیمی در مسیر تحقق امنیت غذایی کشور گام برداشته‌اند.

انشاءالله شاهد اتفاقات و دستاوردهای خوبی در سال زراعی جاری خواهیم بود.

 

