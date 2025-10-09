پایش هوشمند سوخت در بیش از ۶۰۰ نقطه کشور
مدیر طرح میترینگ و پایش لحظهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، از تجهیز بیش از ۶۰۰ نقطه به سامانههای میترینگ و گسترش پایش هوشمند سوخت در خطوط لوله و مخازن خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، پویا معارفی چهارشنبه (۱۶ مهر) در برنامه میز اقتصاد اظهار کرد: پایش هوشمند و لحظهای میزان سوخت در خطوط لوله و مخازن شرکت ملی پالایش و پخش، با هدف جلوگیری از قاچاق و هدررفت سوخت، در حال گسترش است و تاکنون بیش از ۶۰۰ نقطه مجهز به سیستمهای میترینگ شدهاند.
وی با اشاره به اینکه میتر وسیلهای برای اندازهگیری جریان سیال در فازهای مایع و گاز است، افزود: اندازهگیری در حوزه نفت و گاز تنها به میتر محدود نمیشود، بلکه شامل اندازهگیری عمقسنجی مخازن ذخیره نیز است که روشی استاندارد در جهان به شمار میرود.
مدیر طرح میترینگ و پایش لحظهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با تأکید بر اینکه مبادلات نفتی داخلی کشور بر اساس روشهای استاندارد جهانی و تأییدشده سازمان ملی استاندارد انجام میشود، گفت: در مجموعه پالایش و پخش، نفت خام فرآوریشده و تکفازی که گاز آن جدا شده است، بهعنوان خوراک پالایشگاههای نفت دریافت و فرآوری میشود تا به سوخت اصلی کشور و فرآوردههای ویژه صنایع پاییندستی تبدیل شده و به ۳۱ استان کشور منتقل شود.
نظارت متمرکز بر انتقال و ذخیره سوخت
معارفی با اشاره به اینکه انتقال فرآوردهها از طریق ۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله و ۳۷ منطقه دپوی شرکت ملی پخش انجام میشود که ظرفیت ذخیرهسازی آنها به ۱۴ میلیارد لیتر میرسد، بیان کرد: این ظرفیت سبب میشود در هر زمان و با برنامهریزی دقیق، سوختهای اصلی مانند بنزین، نفت و گاز به سراسر کشور تأمین شود.
وی درباره ارتباط میترینگ با سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی گفت: میترینگ بهعنوان یک عضو کلیدی در این سامانه، با اندازهگیری دقیق، اطلاعات معتبر و لحظهای را به اتاق کنترل منتقل میکند تا میزان سیال عبوری به سامانه بالادست مدیریت هوشمند انرژی ارسال شود.
مدیر طرح میترینگ و پایش لحظهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران با بیان اینکه از مجموع ۱۰۵۸ مخزن موجود در ۸۷ انبار شرکت ملی پخش، ۹۰۰ مخزن مجهز به سطحسنج اتوماتیک پیوسته هستند، افزود: میترهای بازوهای بارگیری نفتکشها که سوخت را به جایگاهها منتقل میکنند نیز اطلاعات خود را به مرکز دیسپچینگ ارسال میکنند.
قاچاق سوخت؛ چالشی ناشی از اختلاف قیمت
معارفی با اشاره به اینکه اختلاف قیمت سوخت در کشور و کشورهای همسایه سبب ایجاد زمینه قاچاق شده است، گفت: بر اساس آمار، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشود که بخش عمده آن نفتگاز است، چرا که در مقایسه با بنزین راحتتر قاچاق میشود.
وی با بیان اینکه از خرداد ۱۴۰۳، ۶۰۰ نقطه در وزارت نفت برای نصب سیستمهای میترینگ شناسایی شده است که ۸۶ نقطه از آن مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش بوده است، اظهار کرد: این پروژه طبق بند «پ» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله هفتم و با مطالعات میدانی گسترده در حال انجام است.
مدیر طرح میترینگ و پایش لحظهای شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران تأکید کرد: از طریق تطبیق دادههای سامانه کارت هوشمند سوخت و اطلاعات پلیس راهور، در دو ماه گذشته ۵۳۰ هزار کارت سوخت نامعتبر شناسایی و از سرویس خارج شده است که سبب صرفهجویی و پایش بیش از ۱.۳ میلیون لیتر بنزین در روز شده است.
معارفی گفت: آسیبشناسیها نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد هدررفت و قاچاق سوخت در حوزه مصرف رخ میدهد که نیازمند توجه جدی است.
ضرورت ایجاد سامانه ملی میترینگ انرژی
عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس هم در ادامه برنامه با بیان اینکه به منظور پایش لحظهای وضع انرژی از ابتدای استخراج، تولید، انتقال تا مصرف، چه در بخش مصرف داخلی چه در بخش مصرف خارجی، باید این سامانه میترینگ را داشته باشیم، اظهار کرد: با اجرای این برنامه، مدیریت لحظهای و شفافیت مالی هم از این امر مستثنی نیست. به هر صورت ما باید بدانیم که مصرف و تولید ما چه مقدار است.
وی با اشاره به اینکه امروز، متأسفانه یک سامانه پالایش لحظهای برای مدیریت مصارف انرژی از ابتدا تا انتها در کشور نداریم، افزود: هماکنون آن چیزی که خود سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت نفت استخراج کرده، حدود ۵۹۰ نقطه مجهز به میترینگ در اولویت است که کل این نقاط در شرکت ملی پخش، ۲۳۰ نقطه از آن ثبت است.
رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس با بیان اینکه طرح پایش لحظهای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده از یک ماده قانونی در برنامه پنجساله هفتم توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است، بیان کرد: بر اساس بند «پ» ماده ۴۴، وزارت نفت موظف به نصب سیستمهای میترینگ جرمی و ایجاد سامانه مدیریت هوشمند انرژی در زنجیره تولید، انتقال و توزیع نفت خام، گاز و فرآوردههای نفتی و پتروشیمی کشور شده است.
قاچاق سوخت؛ چالش مزمن و سازمانیافته
احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، نیز در ارتباط تلفنی گفت: قاچاق سوخت بعضاً یک کار سازماندهیشدهای است که به طرق مختلف نظیر لوله در بستر دریا یا کنار بنادر کشور قاچاق آن شکل میگیرد. متأسفانه هیچوقت بهصورت عملی جلوی قاچاق سوخت گرفته نشده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه هنوز بحث سامانهها هم بهصورت کامل اجرایی نشده است، افزود: بهطور کلی یکی از راهکارهای مشخص شدن مقدار مصرف انرژی در کشور، راهاندازی و یا تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی است. همچنین رقم اعتباری برای تشکیل سازمان بهینهسازی انرژی دیده شده است و جزو الزامات ما در مجلس است و بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز اجرا نشده است.