بانک صادرات ایران، در کنار قهرمانان وزنه‌برداری کشور در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ نروژ
بانک صادرات ایران با شعار «انتخاب قهرمانان» همواره همراه قهرمانان ملی کشورمان بوده و در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که از ۱۰ مهرماه در شهر فورده نروژ آغاز شده، در کنار قهرمانان ملی کشورمان ایستاده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، تیم ملی وزنه‌برداری ایران در اوزان مختلف در این رقابت‌ها حضور دارد و مسابقات آنها از شبکه سوم سیما و شبکه ورزش پخش می‌شود.

در این دوره از رقابت‌ها، عبداله بیرانوند در 79 کیلوگرم، ایلیا صالحی‌پور و امیرمحمد رحمتی در 88 کیلوگرم، علی عالی‌پور و علیرضا معینی در 94 کیلوگرم، ابوالفضل زارع و علیرضا نصیری در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی نیز در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم با سایر قهرمانان جهان برای کسب رکوردهای بالاتر به رقابت خواهند پرداخت.

بانک صادرات ایران با حمایت‌های مستمر، همواره در کنار قهرمانان ملی کشورمان بوده و با حضور در این دوره از مسابقات، ضمن پشتیبانی از وزنه‌برداران ایران، آرزوی موفقیت و کسب مدال‌های رنگارنگ برای آنها دارد.

هم‌میهنان عزیز می‌توانند با تماشای رقابت‌ها از شبکه سوم و شبکه ورزش سیما، در لحظات حساس و هیجان‌انگیز این مسابقات با قهرمانان کشورمان همراه باشند.

بانک صادرات ایران پیش‌تر نیز با همراهی تیم ملی وزنه‌برداری جوانان در مسابقات جهانی پرو، نقش کلیدی در موفق‌ترین کارنامه این تیم ایفا کرده بود؛ جایی که تیم ملی جوانان ایران با کسب ۸ مدال طلا، ۸ نقره و ۳ برنز، بهترین نتیجه تاریخ خود را در سطح جهانی به ثبت رساند.

