اختصاص ۶۸۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاها

اختصاص ۶۸۰ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاها
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: ۱۲۰ قرارداد به روش‌های BOT و BOO در دو بخش آب و فاضلاب در سطح کشور در مرحله بهره‌برداری قرار دارند.

به گزارش ایلنا از آبفای کشور، هاشم امینی با اعلام این مطلب ادامه داد: در حال حاضر ۷۸ قرارداد سرمایه‌گذاری در قالب بیع متقابل و فروش پساب نیز به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.

او گفت: در قانون بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر اعتبارات داخلی صنعت آب و فاضلاب حدود ۶۸۰ میلیارد تومان برای بخش آب شرب روستایی کشور اختصاص یافته است.

رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: بخشی از این اعتبار از طریق قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران و بخشی از آن از طریق پیمانکاران بخش خصوصی هزینه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به ضرورت ورود بخش خصوصی کشور به اجرای پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب با بیان این‌که سرمایه‌گذار، سرمایه‌دار نیست، بر ایجاد شرایط استفاده از تسهیلات بانکی توسط این افراد تاکید و خاطرنشان کرد: باید مشوق‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران در پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای صنعت آب و فاضلاب فراهم شود و تلاش کنیم جذابیت‌های اقتصادی این پروژه‌ها بیش‌تر شود.

به گفته امینی ۶۴ طرح توسط شرکت‌های آب و فاضلاب در کشور تعریف شده است که در مرحله مطالعات توجیهی قرار دارد و میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص و اعلام خواهد شد.

