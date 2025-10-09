هر هفته تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار میشود
معاون فنی و مهندسی ساتبا از دو برابر شدن ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور نسبت به آغاز به کار دولت چهاردهم خبر داد و گفت: این رشد در مدت یک سال محقق شده و بیانگر شتاب چشمگیر توسعه انرژیهای پاک در کشور است.
به گزارش ایلنا از ساتبا، علیرضا پرندهمطلق با حضور در برنامه «سلام خبرنگار» اظهار کرد: ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از مرز ۲۳۰۰ مگاوات عبور کرده است؛ بیش از ۶۰ درصد این ظرفیت مربوط به نیروگاههای خورشیدی و بیش از ۳۷۰ مگاوات نیز متعلق به نیروگاههای بادی است که نقش مهمی در تأمین برق مطمئن و پایدار کشور دارند.
وی با اشاره به رشد سریع احداث نیروگاههای جدید افزود: بر اساس برنامهریزی ساتبا، هر هفته بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید وارد مدار میشود؛ در حالیکه در سال ۱۴۰۲ مجموع ظرفیت افزودهشده در طول یک سال حدود ۱۲۰ مگاوات بود. این روند نشان میدهد حرکت کشور به سمت انرژیهای پاک با شتاب بیشتری در حال انجام است.
پرندهمطلق از بهرهبرداری چند نیروگاه جدید در مهرماه خبر داد و گفت: در دو هفته ابتدایی این ماه، ۲۰۴ مگاوات ظرفیت جدید در ۵۲ سایت در دوازده استان وارد مدار شده است. در این میان، در استان آذربایجان شرقی دو نیروگاه با ظرفیت مجموع ۵۲ مگاوات و با سرمایهگذاری کامل بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده است.
به گفته وی، پیش از سال ۱۴۰۳ بیشترین ظرفیت نیروگاه خورشیدی کشور حدود ۱۰ مگاوات بود، اما امروز شاهد راهاندازی نیروگاههایی با ظرفیت ۴۰ مگاوات در یک ساختگاه هستیم که در مدت کمتر از پنج ماه احداث و نصب شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ نیز نیروگاههای خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در مدار قرار گرفته است.
معاون فنی و مهندسی ساتبا با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه نیروگاهها بیان کرد: بیشتر نیروگاههای جدید با سرمایهگذاری کامل بخش خصوصی احداث شدهاند. فعال شدن بازار برق در بورس انرژی اطمینان خاطر سرمایهگذاران را افزایش داده و بازگشت سرمایه را در بازه دو تا دو و نیم سال ممکن کرده است.
او با اشاره به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی پروژهها گفت: ۶۹ مگاوات از نیروگاههای جدید این دو هفته با سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی و از محل مجوز ۵۰۰۰ مگاوات احداث شده است. همچنین دو هزار مگاوات تجهیزات نیروگاههای تجدیدپذیر از محل همین مجوز وارد کشور شده تا در اختیار سرمایهگذاران قرار گیرد.
پرندهمطلق اضافه کرد: در دو هفته ابتدایی مهرماه، ۱۱۵ مگاوات نیروگاه توسط بخش خصوصی و حدود ۲۰ مگاوات نیز در قالب نیروگاههای مقیاس کوچک (زیر ۴۰۰ کیلووات) وارد مدار شده است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم رفع موانع اجرایی خاطرنشان کرد: برای تداوم این روند، باید مشکلاتی مانند ثبت سفارش و تخصیص ارز برطرف شود.همچنین رفع ناترازی برق کشور نباید صرفاً به توسعه نیروگاهها محدود شود، بلکه اصلاح الگوی مصرف و ارتقای بهرهوری انرژی باید همزمان در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه بهبود مصرف، مکمل توسعه انرژیهای پاک است.