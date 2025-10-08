خبرگزاری کار ایران
تسریع روند توسعه میدان‌های سپهر و جفیر
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت بر لزوم تسریع در روند توسعه میدان‌های نفتی سپهر و جفیر مطابق با اهداف قرارداد تأکید کرد.

به گزارش  ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، نصرالله زارعی، سه‌شنبه (۱۵ مهر) در بیست‌وسومین نشست کمیته مدیریت مشترک (JMC) طرح توسعه میدان‌های نفتی سپهر و جفیر، بر ضرورت تقویت ناوگان دکل‌های حفاری کشور، حمایت همه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران از این سیاست و تسریع در روند توسعه این میدان‌ها مطابق با اهداف قرارداد تأکید کرد.

عباس گودرزی‌ارجمند، مجری طرح توسعه میدان‌های سپهر و جفیر با بیان اینکه توسعه این سازند، مستلزم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین افزایش برداشت است، افزود: در این چارچوب عملیات شکافت هیدرولیکی در چاه شماره ۱۰ جفیر اجرا می‌شود و نتایج آن با اجرای آزمایش‌های پیش و پس از عملیات، مبنای تصمیم‌گیری برای توسعه بلندمدت سازند ایلام و حتی تعمیم آن به سایر میدان‌های غرب کارون است.

وی یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست را بررسی برنامه شرکت ملی نفت ایران برای افزایش توان ناوگان حفاری کشور به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در تسریع توسعه بخش بالادستی بیان کرد، افزود: در این زمینه، طرح توسعه میدان‌های سپهر و جفیر پیشگام است و در چارچوب طرح خرید تضمینی دکل‌های حفاری، یک دستگاه دکل حفاری با توان ۲ هزار اسب‌بخار از سوی پیمانکار خریداری شده است که نهایی‌سازی آن در همین نشست انجام شد و به‌زودی در این طرح به کار گرفته می‌شود.

مجری طرح توسعه میدان‌های سپهر و جفیر با اشاره به الزامات زیست‌محیطی گفت: بر اساس سیاست‌های شرکت ملی نفت ایران و مقررات واحد اچ‌اس‌ئی، پروژه‌های توسعه‌ای موظف‌اند بخشی از انرژی مصرفی خود، حدود ۵ درصد در مرحله بهره‌برداری کامل را از منابع تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی تأمین کنند.

