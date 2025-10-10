اهمال در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم مصداق ترک فعل است

محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با تذکر نسبت به تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: در حالی که شورای قیمت‌گذاری می‌بایست تا پایان تیرماه قیمت گندم را مشخص می‌کرد؛ متاسفانه با وجود پیگیری‌ها، تذکرات و مکاتباتی که با شخص رئیس‌جمهور و دستگاه‌های امنیتی و نظامی انجام شده، تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

برخورد قانونی با کسانی که در تعیین قیمت گندم تعلل کرده‌اند

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تذکر به این شورا، گفت: اگر ظرف این هفته نسبت به تعیین قیمت گندم با نگاه عادلانه اقدامی انجام نشود، این کار مصداق ترک فعل است و ما با وجود اینکه قبلا بارها مکاتبه کرده‌ایم، این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم و باید با کسانی که در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، برخورد قانونی صورت گیرد.

عسکری افزود: ما در بحث قیمت محصولات کشاورزی، تاکید بر تعیین به‌موقع و به‌هنگام قیمت‌ها داریم.

قیمت گندم باید متناسب با شرایط روز تعیین شود

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه اعلام کرده‌ایم که قیمت گندم تا پایان تیرماه باید مشخص و اعلام شود، گفت: کشاورز ما باید بتواند تصمیم بگیرد که با توجه به قیمتی که مشخص شده است، کشت را انجام بدهد یا خیر.

به گفته عسکری، در نرخ خرید تضمینی گندم، هزینه آماده‌سازی، کاشت، داشت و برداشت و سود متعارف کشاورز لحاظ شده است و در مورد این موضوع، یک دامنه تصمیم‌گیری و اختیار را برای کشاورز و بهره‌بردار باز گذاشته‌ایم. بنابراین نباید این دامنه و محدودیت بسته شود. کسانی که این کار را انجام نداده‌اند، خلاف کرده‌اند و در حال حاضر باید این کار را متناسب با شرایط روز و با قیمت مشخص، انجام بدهند.

قیمت گندم کمتر از ۳۰ هزار تومان نباشد

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد حدود قیمت گندم، گفت: ما اعلام کردیم که قیمت گندم برای افزایش بهره‌وری برای اینکه کشاورزان با میل و رغبت کشت گندم را به عنوان یک محصول استراتژیک انجام بدهند، به ازای هر کیلوگرم کمتر از ۳۰ هزار تومان نباشد؛ یعنی حداقل کف قیمت گندم ۳۰ هزار تومان باشد.

عسکری افزود: اگر اعضای شورای قیمت‌گذاری، قیمت گندم را براساس آنالیزها بیش از ۳۰ هزار تومان تعیین کنند، قطعا بهتر خواهد بود. بنده نیز تصمیم دارم در جلسه آتی شورای قیمت‌گذاری حضور یافته و این موضوع را مشخص کنم.

قابلیت بالای محصولات کشاورزی برای تصاحب بازارهای منطقه

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه در مورد تولید گوشت قرمز و مرغ، گفت: ما باید در زمینه توسعه پایدار، بسترسازی کنیم زیرا ظرفیت‌ها و قابلیت‌های تولیدات ما در زمینه تامین و تولید پروتئین سفید و قرمز برای تصاحب بازارهای منطقه‌ای بسیار بالاست. در تولیدات ما دوره کارنس رعایت می‌شود و هم ارگانیک است.

عسکری ادامه داد: از طرفی، در حوزه تقنین در مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم مباحث را با نگاه و نظر خود دامپزشکان تدوین کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه بستر صادرات و تولید کالاهای کشاورزی، کاملا هموار و شرایط مهیا و مسیر سهل‌الوصول است، گفت: این زیرساخت‌ها و بسترها مهیا شده و همین جا اعلام می‌کنیم اگر دامپزشکان در حوزه تقنین پیشنهاد و نقطه نظری دارند حتما اعلام کنند تا ما در قانون لحاظ کنیم.

فرصت چانه‌زنی بخش کشاورزی برای بودجه ۱۴۰۵

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما در آستانه بحث بودجه ۱۴۰۵ هستیم و به فعالان حوزه دامپزشکی و کشاورزی اعلام کرده‌ایم که اگر پیشنهاد، نقطه نظرات یا راهکارهایی دارند، ارائه دهند که ما لحاظ کنیم و فضای خوبی برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی ایجاد شود.

عسکری خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که ظرفیت‌های علمی در حوزه دامپزشکی خیلی خوب پای کار بیاید.

انتهای پیام/