مدیران خودرو
اعلام نتایج قرعه‌کشی ایران خودرو + لینک

اعلام نتایج قرعه‌کشی ایران خودرو + لینک
قرعه کشی هشتمین مرحله ثبت‌نام خودرو‌های ایران‌خودرو امروز با حضور نهاد‌های نظارتی انجام شد و برندگان در این دوره پیامک دریافت می‌کنند.

به گزارش ایلنا، مراسم هشتمین دوره اولویت‌بندی متقاضیان محصولات گروه صنعتی ایران‌ خودرو با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی امروز انجام شد.

در این مرحله حدود ۷۳ هزار دستگاه خودرو  عرضه شد که  ۵۰ درصد ظرفیت به طرح جوانی جمعیت، ۳۰ درصد به طرح عادی و ۲۰ درصد نیز به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اختصاص یافت.

در این مراسم درخواست‌های ثبت‌ شده در طرح‌های مختلف شامل طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و متقاضیان عادی خرید محصولات ایران‌خودرو  مورد بررسی و اولویت‌بندی قرار گرفت.

نتایج قرعه‌کشی ایران خودرو را کجا ببینیم؟ 

 نتایج اولویت‌بندی پس از تایید نهادهای نظارتی از طریق پایگاه اینترنتی ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir اعلام و پیامک اطلاع‌رسانی به منتخبان ارسال می‌شود.

در این دوره خانواده محصولات پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس عرضه شده‌اند.

آمار قرعه کشی:

اعلام نتایج قرعه‌کشی ایران خودرو + لینک

 

