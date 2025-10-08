تجارت ایران با کدام کشورها آزاد شده است؟

به گزارش ایلنا، فرزاد پیلتن، دستیار رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان به امضا رسیده است. پیش از این نیز جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو «دی‌ ۸» شامل پاکستان، ترکیه، نیجریه، مالزی، اندونزی و بنگلادش موافقت‌نامه تجارت ترجیحی امضا کرده که هم‌اکنون اجرایی است.

وی افزود: همچنین ایران با اعضای توافق‌نامه موسوم به « اکوتا» شامل افغانستان، پاکستان، ترکیه و تاجیکستان یک موافقت‌نامه چندجانبه که نوعی از تجارت آزاد دارد که در حال بازنگری و به‌روزرسانی متن آن هستیم تا دامنه همکاری‌ها گسترش یابد.

پیلتن با اشاره به تأثیر این توافقات بر تسهیل مبادلات تجاری گفت: تجارت ترجیحی شامل بخشی از کالاهاست و منجر به کاهش تعرفه‌ها و افزایش مزیت رقابتی میان طرفین می‌شود؛ در حالی‌ که در تجارت آزاد، تعرفه‌ها در مواردی به صفر می‌رسد و ظرفیت افزایش حجم تجارت حتی تا دو برابر نیز وجود دارد. به‌عنوان نمونه، اگر حجم تجارت میان ایران و یک کشور ۲۰۰ میلیون دلار باشد، در صورت اجرای تجارت آزاد، این رقم می‌تواند تا دو برابر و حتی بیشتر افزایش یابد.

او درباره وضعیت مذاکرات با سایر کشورها توضیح داد: با پاکستان در حال مذاکره هستیم تا موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به تجارت آزاد تبدیل شود. با افغانستان نیز مذاکرات برای امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ادامه دارد. با ترکمنستان فعلاً مذاکره‌ای نداشتیم. با آذربایجان مذاکرات برای امضای موافقت‌نامه ترجیحات تجاری آغاز شده و با ترکیه نیز در حال بازنگری و گسترش فهرست‌های کالایی برای تجارت ترجیحی هستیم. همکاری با روسیه، قزاقستان و ارمنستان نیز در قالب اتحادیه اوراسیا و بر پایه تجارت آزاد صورت می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: با برخی کشورها از جمله عراق، به دلیل نبود توازن تجاری، تاکنون توافقی در زمینه تجارت ترجیحی یا آزاد امضا نشده است. همچنین با کشورهای کویت، بحرین، عربستان، قطر و امارات تاکنون مذاکراتی در این زمینه انجام نشده، اما با عمان موافقت‌نامه تجارت ترجیحی در بخشی از کالاها امضا شده است.

پیلتن تأکید کرد: کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجاری در قالب این توافقات، مزیت‌های اقتصادی را برای تجار دو طرف افزایش داده و سبب می‌شود حتی در شرایط دشوار، روابط تجاری ادامه یابد و فرصت‌های جدیدی برای توسعه صادرات کشور فراهم شود.

