به گزارش ایلنا از ساتبا، محسن طرزطلب، رییس ساتبا با تشریح جزئیات پروژه های آماده افتتاح در سراسر کشور اظهار کرد: همگام با اجرای پویش ملی ایران آباد، بهره برداری ۲۰۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور با ارزش سرمایه گذاری بالغ بر ۶۱۲۰ میلیارد تومان در سراسر کشور، امروز، چهارشنبه، ۱۶ مهرماه با حضور برخط مسعود پزشکیان، رئیس جمهور و عباس علی آبادی، وزیر نیرو در محل ستادی وزارت نیرو آغاز می شود.

وی اضافه کرد: نیروگاه های آماده افتتاح شامل ۱۳۵ مگاوات با سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۶۹ مگاوات با سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی خواهد بود.

این نیروگاه های خورشیدی در سراسر کشور و به ویژه استانهای آذربایجان شرقی با ظرفیت ۵۲ مگاوات، ۱۳.۵ مگاوات در استان البرز، ۳۲.۶ مگاوات در استان اصفهان، ۰.۸ مگاوات در استان بوشهر، ۸.۸ مگاوات در استان خراسان رضوی، ۰.۹۹ مگاوات در استان خراسان جنوبی، ۲ مگاوات در استان خراسان شمالی، ۲۱ مگاوات در استان سمنان، ۴ مگاوات در استان فارس، ۶ مگاوات در استان قزوین، ۶ مگاوات در استان قم، ۲۰ مگاوات در استان مرکزی و ۱۷ مگاوات در استان یزد آماده افتتاح هستند.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: همچنین به صورت همزمان سامانه های مقیاس کوچک حمایتی در سراسر کشور به ظرفیت ۱۹.۴ مگاوات به بهره برداری می رسد.

انتهای پیام/