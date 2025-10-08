برق صنایع در تابستان امسال مشابه سال گذشته تأمین شد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، عبدالامیر یاقوتی مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر در گفت‌وگو با پاون درخصوص مشکلات تامین برق صنایع نیز گفت: باتوجه به توان تولیدی کمتر از ۵۰ درصدی نیروگاه‌های آبی که امسال با آن مواجه بودیم سعی کردیم بخش کمتری از مدیریت مصرف را به صنعت انتقال دهیم، بنابراین بخشی از کمبودها به حوزه مشترکان اداری و خانگی منتقل کردیم.

مدیرکل امور مشتریان توانیر اضافه کرد: در تابستان سال جاری میزان برق تحویلی به صنایع با وجود همه مشکلات موجود در حوزه تأمین برق معادل سال های قبل بود.

وی ادامه داد: این قابلیت در صنعت وجود دارد تا بتواند میزان برق خود را به نحوی مدیریت کند تا در فصل سرد سال بیشتر استفاده کند. همچنانکه براساس اطلاع‌رسانی‌ای که در اسفند ماه سال گذشته صورت گرفت صنایع در فروردین ماه ۲۰ درصد بیشتر برق مصرف داشتند. بنابراین لازمه مدیریت ناترازی برق صنایع تغییرات در مدل مصرفی است تا شرکت‌های تامین کننده بتوانند به شکلی برنامه‌ریزی کنند که در این ماه‌هایی که محدودیت‌های کمتری دارند از کل انرژی مورد نیاز خود استفاده کنند.

یاقوتی درخصوص نرخ این انرژی در صنایع نیز گفت: متوسط تعرفه برق صنایع ۹۹۸ تومان است که با توجه به نرخ سوخت و ترانزیت حدود ۱۴۰۰ تومان خواهد شد. اما سه فاکتور میزان صادرات صنعت، شدت انرژی و میزان سهم انها در نرخ انرژی آنها اثرگذار است. نرخ ها در ۱۲ گروه صنعتی براساس این فاکتورها مشخص شده و از ۲۲ صدم نرخ انرژی تا ۱.۶۸ صدم تا ۲ صدم متفاوت هستند. طبیعتا صنایع انرژی بر با نرخ بیشتر و صنایع کوچک با نرخ انرژی کمتری مواجه هستند. البته فرصت‌هایی مانند تامین برق مصرفی از بورس یا قرارداد مستقیم با نیروگاهها نیز در راه تامین برق مصرفی صنایع وجود دارد.

صنایع می‌توانند مازاد برق مصرفی خود را در بورس به فروش برسانند

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان توانیر با اشاره به محدوده نرخ ۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومانی برق برای صنایع، درخصوص جذابیت تامین برق با نرخ ۶ تا ۷ هزار تومانی برای صنایع گفت: مسئله اصلی در این خصوص هزینه و درامد است. در تابلوهای فروش برق مانند بورس و تابلوی سفید به دلیل اینکه قسمتی از آن از طریق تجدیدپذیرها تولید می‌شوند سیاستهای حمایتی را دریافت می‌کنند.

به گفه وی؛ بخشی دیگر از این برق ارائه شده در تابلو سبز بورس شامل میزان صرفه جویی‌هایی است که توسط بخش خصوصی و یا برخی از صنایع صورت می‌گیرد. بنابراین صنایعی که اکنون از تابلو بورس برق خرید میکنند قابلیت عرضه در این تابلو را نیز دارند.

یاقوتی ادامه داد: باتوجه به اینکه صنایع موظف به تامین ۳ درصد از برق مصرفی خود را از طریق بورس سبز انرژی هستند، اگر عرضه این نوع برق افزایش یابد قیمت ان کاهش خواهد یافت و ممکن است که به محدوده ۴۵۰۰ تا ۵ هزار تومان نیز برسد. بنابراین قیمت ۷ هزار تومانی اکنون نشاندهنده بیشتر بودن تقاضا از عرضه است.

انتهای پیام/