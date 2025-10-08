به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز سه‌شنبه (۱۵ مهر) اعلام کرد که انتظار می‌رود تولید نفت این کشور در سال جاری میلادی رکوردی فراتر از برآوردهای پیشین ثبت کند؛ هرچند این نهاد هشدار داده است که مازاد عرضه نفت در ماه‌های آینده می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها شود.

بر اساس گزارش بازوی آماری وزارت انرژی آمریکا، تولید نفت ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ به‌طور میانگین روزانه ۱۳ میلیون و ۵۳۰ هزار بشکه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به برآورد پیشین با میانگین روزانه ۱۳ میلیون و ۴۴۰ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.

تولید نفت آمریکا در سال گذشته میلادی با میانگین روزانه ۱۳ میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه، رکورد پیشین را ثبت کرده بود، افزایش پیش‌بینی‌شده برای تولید نفت آمریکا، نگرانی‌های فزاینده درباره مازاد عرضه در بازار جهانی نفت را نادیده می‌گیرد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که انتظار دارد ذخیره‌سازی‌های نفت خام در سال آینده میلادی افزایش یابد و این موضوع فشار کاهشی قابل‌توجهی بر قیمت‌ها در ماه‌های آینده وارد خواهد کرد.

این نهاد در گزارش چشم‌انداز انرژی کوتاه‌مدت خود اعلام کرد که تولید نفت آمریکا در سال آینده با کاهش ناچیز ۰.۱ درصدی به ۱۳ میلیون و ۵۱۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید، در حالی که پیش‌تر پیش‌بینی شده بود تولید در سال ۲۰۲۶ بیش از یک درصد کاهش یابد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا همچنین اعلام کرد که انتظار می‌رود قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا در سال جاری میلادی به‌طور میانگین حدود ۶۵ دلار برای هر بشکه باشد؛ رقمی که نسبت به سال گذشته میلادی ۱۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

قیمت نفت خام برنت نیز به‌طور میاگین حدود ۶۸ دلار و ۶۴ سنت برای هر بشکه پیش‌بینی شده که تقریباً ۱۵ درصد کمتر از سال گذشته است.

افزایش تولید نفت آمریکا در بخش فراساحل در حالی ادامه دارد که تولید اعضای ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده باقی مانده است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که بازنگری در پیش‌بینی تولید نفت ایالات متحده به‌دلیل ثبت تولید بالاتر در ژوئیه امسال نسبت به برآوردهای پیشین انجام شده است.

این نهاد زیرمجموعه وزارت انرژی آمریکا همچنین برآوردهای خود را برای تولید از منطقه فراساحلی خلیج مکزیک افزایش داده و اعلام کرده است که برخی پروژه‌ها در این منطقه سریع‌تر از انتظار در حال توسعه هستند.

انتظار می‌رود خلیج مکزیک، نقشی محوری در زمینه تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، برای افزایش تولید انرژی باشد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که تولید نفت فراساحلی در پروژه‌های ایالات متحده در خلیج مکزیک امسال به‌طور میانگین روزانه یک میلیون و ۸۹۰ هزار بشکه خواهد بود؛ رقمی که نسبت به برآورد پیشین با میانگین روزانه یک میلیون و ۸۴۰ هزار بشکه افزایش نشان می‌دهد.

این نهاد همچنین پیش‌بینی تولید جهانی نفت را بیشتر به‌دلیل رشد بیشتر از انتظار تولید نفت کشورهای خارج از ائتلاف اوپک‌پلاس در سال‌های جاری و آینده میلادی افزایش داده است.

در همین حال اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که با وجود تصمیم‌های اخیر هشت کشور عضو اوپک‌پلاس برای لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه، برآوردهای خود از تولید این کشورها را به‌طور کلی ثابت نگه داشته است.

این آژانس تأکید کرد: تصمیم اخیر هشت عضو اوپک‌پلاس برای لغو بخش دیگری از کاهش عرضه داوطلبانه خود برای ماه نوامبر به‌دلیل اهداف بالاتر اوپک‌پلاس، تعدیل خواهد شد، زیرا برخی اعضا به محدودیت‌های عملی تولید خود رسیده‌اند و برخی دیگر قصد دارند از افزایش سریع ذخیره‌سازی‌ها جلوگیری کنند. این موضوع می‌تواند از کاهش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کند.

