رشد تولید و رکوردشکنی در صادرات نفت
وزیر نفت با اعلام رشد بیش از ۱۲۰ هزار بشکهای تولید روزانه نفت و اتخاذ تدابیر لازم برای دور زدن تحریمها بیان کرد: صادرات نفت خام در ماههای اخیر حتی به رکوردهایی نیز دست یافته است و اجرای احتمالی مکانیسم اسنپبک نگرانی تازهای برای فروش نفت ایجاد نمیکند.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاکنژاد درباره آخرین وضع فروش نفت خام تصریح کرد: در طول یک سال گذشته بهرغم محدودیتهای بسیار زیاد، در مواردی حتی رکوردهای فروش نفت خام و صادرات آن ثبت شده است. همزمان در حوزه تولید نفت خام با افزایش بیش از ۱۲۰ هزار بشکهای در روز مواجه بودیم. بنده این آمارها را میدهم تا ملت عزیزمان خوشحال باشند و بدانند فرزندانشان در صنعت نفت، با وجود سختیها و تحریمهایی که وجود دارد، مشغول فعالیت هستند.
وی با اشاره به نگرانی اذهان عمومی کشور در زمینه اسنپبک و تأثیرات آن در حوزه فروش نفت خام تأکید کرد: در طول سنوات گذشته و بهویژه از خرداد سال گذشته، با تصویب قانون «شیپاَکت» با محدودیتهای بسیار سنگین مواجه شدیم، اما با تدابیر لازم توانستیم عملاً این تحریم را نیز دور بزنیم و فروش نفت را به نحو مطلوب انجام دهیم. از این رو با اجرای اسنپبک قرار نیست محدودیتهای سنگینتر از آنچه در گذشته داشتیم به ما اعمال شود، البته ممکن است اجرای این تحریم حواشی داشته باشد، اما در زمان مقتضی برای آنها نیز تدابیر لازم اتخاذ میشود. از این رو در این حوزه مردم عزیزمان قطعاً نباید نگرانی داشته باشند و به حول و قوه الهی، کار صادرات نفت بهخوبی انجام میشود.
پیگیری رهنمودهای رهبری در بهروزرسانی فناوریهای انرژی
وزیر نفت با تأکید بر توانمندی کارکنان صنعت نفت با اعلام اینکه کارگروهی با هدف ارتقای فناوریها در تولید نفت و گاز با حضور اساتید دانشگاهی، نخبگان صنعت و سایر صاحبنظران در حوزه انرژی تشکیل شده است، اظهار کرد: کارگروه تشکیلشده مطالعات خود را در زمینه بهروزرسانی و استفاده از فناوریهای نوین در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی کشور و افزایش تولید نفت و گاز کشور انجام میدهد.
پاکنژاد با اشاره به اینکه پس از بیانات مقام معظم رهبری این کارگروه در فاصله زمانی کوتاهی تشکیل و تاکنون دو نشست هم برگزار شده است، افزود: شاکله این کارگروه نخبگانی هستند که در این حوزه صاحبنظرند، بهطور طبیعی با تجمیع اطلاعات این امکان فراهم میشود که به سمت استفاده از فناوریهای نوین در برداشت و تولید نفت و گاز، بهویژه افزایش ضریب بازیافت در میادین نفتی برویم.
وی یادآور شد: همانطور که میدانید متوسط ضریب بازیافت در میادین نفتی و گازی کشور قابلیت افزایش دارد، این قابلیت افزایش بر اساس فناوریهایی است که در این حوزه مورد استفاده قرار میگیرد. ما بر این باوریم که در داخل کشور ظرفیتهای لازم برای بهکارگیری این فناوریها وجود دارد و این ظرفیتها را با هماندیشی در این کارگروه انشاءالله استخراج خواهیم کرد و نتایجش را هم به اطلاع مردم عزیز خواهیم رساند. تأکید میکنم که تشکیل این کارگروه دقیقاً پس از رهنمود مقام معظم رهبری شکل گرفته و قرار است با شکلی جدید وارد این عرصه شود.
توسعه میدان پازن و نقش آن در پایداری شبکه انرژی
وزیر نفت درباره کمک میدان پازن در کاهش ناترازی انرژی بهویژه در فصل سرما توضیح داد: بر اساس آخرین مطالعات و با احتساب افزوده شدن ۱۰ تریلیون فوتمکعب ذخایر درجا جدید به ذخایر قبلی میدان پازن، برنامهریزی شده است که پس از اتمام عملیات توسعه، این میدان بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب در روز تولید داشته باشد که رقم قابل توجهی است و بهویژه در شرایط پیک سرما که مجبور به مدیریت گاز صنایع و گاز ارسالی به نیروگاهها هستیم، میتواند نقش مهمی ایفا کند.
پاکنژاد بیان کرد: نکته حائز اهمیت، استفاده از توان مالی و فنی صنایع عمده انرژیبر است. سرمایهگذار یکی از این صنایع انرژیبر، یکی از هلدینگهای پتروشیمی است که در این حوزه سرمایهگذاری میکند و ضمن تأمین گاز مورد نیاز خود، بخشی از آن را نیز در اختیار شبکه قرار میدهد تا کمبودهایی را که معمولاً در فصل سرد با آن مواجه هستیم، جبران کند.
حمایت همهجانبه رئیسجمهوری از پروژههای جمعآوری گازهای همراه نفت
وی درباره مقدار سوزاندن گازهای فلر با بیان اینکه برای کاهش سوزاندن گازهای فلر در قالب کوتاهمدت و بلندمدت برنامهریزی شده است، اظهار کرد: در بخش کوتاهمدت، بخش خصوصی قرار است حتی با قیمت پایه صفر در پروژههای جمعآوری گاز های فلر حضور یابد و این گازها را برداشت کند و بر اساس نوع روابط و تعاملی که با شرکت ملی نفت ایران پیدا خواهد کرد، این گازها به محصولاتی با ارزش افزوده بالا تبدیل شود.
وزیر نفت با بیان اینکه در بخش بلندمدت نیز پروژههای انجیال را در دستور کار داریم که یک نمونهاش را حدود یک ماه قبل شاهد افتتاح آن با حضور رئیسجمهوری بودیم، گفت: فرآیند تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای انجیال ادامه دارد. تا پایان برنامه هفتم، شاهد جمعآوری بخش عمدهای از گازهای همراه نفت خواهیم بود.
پاکنژاد با تأکید بر اینکه گازهای همراه نفت منابع ارزشمند این کشور هستند که هماکنون در حال سوختناند، بیان کرد: از این رو ما به هر قیمتی شده باید تمام توان خود را بگذاریم تا در کوتاهترین زمان ممکن این گازها را جمعآوری و ارزش آفرینی کنیم. همکاران من در شرکت ملی نفت ایران در حال تفکیک طرحهای قابل ارائه در زمینه جمعآوری گازهای همراه هستند و بهزودی این طرحها ارائه میشود.
وی ادامه داد: با توجه به تأکید مکرر رئیسجمهوری بر لزوم جمعآوری گازهای همراه نفت، لازم است زمانبندی اجرای این پروژهها هرچه سریعتر کوتاهتر شود. رئیسجمهوری نیز اعلام کردهاند که برای تسهیل این مسیر و تسریع در دستیابی به نتایج، هرگونه حمایت و همکاری لازم را انجام خواهند داد.
وزیر نفت با یادآوری اینکه به لحاظ فنی، بخشهایی از گاز فلر، بهویژه در پالایشگاههای گازی که با عملیات بهرهبرداری مرتبط هستند، در شرایط خاص، برای مثال در زمان تعمیرات، به لحاظ ایمنی باید برای سوزانده شدن به فلر ارسال شوند، اعلام کرد: تمام تلاشمان را میکنیم تا زودتر این گازها جمعآوری شوند.
افزایش ۱۲۷ درصدی ذخایر سوخت نیروگاهی در کشور
پاکنژاد با اشاره به وضع نگرانکننده ذخایر سوخت مایع در نیروگاهها و انبارهای شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران در ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم گفت: به همت همکارانم در شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و کارکنان فعال در حوزه واردات فرآوردههای نفتی، ذخایر نفتگاز نیروگاهی ما بیش از ۱۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. این افزایش معنا و مفهومش این است که در روزهای سرد سال که گاز باید به مصرف تجاری و خانگی برسد و باید در زمینه تحویل گاز به نیروگاهها محدودیت ایجاد کنیم، میتوانیم این نفتگاز را جایگزین گاز کنیم تا انشاءالله شاهد خاموشی در فصل سرما نباشیم.
وی درباره رکوردهای مصرف بنزین در تابستان امسال بیان کرد: متأسفانه مصرف بنزین افزایش چشمگیری داشته و تمام تلاش ما این است که در کنار تأمین این سوخت، تدبیر لازم را با همکاری مردم انجام دهیم تا بتوانیم با مدیریت تقاضا و بهینهسازی، مصرف این حامل انرژی را تا حدودی کاهش دهیم.
وزیر نفت با یادآوری مصرف حدود ۲۰۰ میلیون لیتری بنزین در روز نخست جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار کرد: در دوران این جنگ تحمیلی، مردم عزیزمان به فرزندانشان در حوزه صنعت نفت اعتماد داشتند. از این رو پذیرفتند که در این حوزه با مشکلی مواجه نخواهند شد و بهتدریج با تدابیری که اتخاذ شد، بهخوبی مدیریت تولید و توزیع سوخت انجام شد.
اجرای پروژههای جامع مدیریت هوشمند انرژی در صنعت نفت
پاکنژاد درباره اجرای ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه کشور که به اجرای سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی مربوط است، تصریح کرد: معاونت نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت که اداره کل نظارت بر صادرات نیز زیرمجموعه آن است، مسئولیت هماهنگی میان بخشهای مختلف برای اجرای پروژههای هوشمندسازی انرژی و اندازهگیری آن را بهعهده دارد. با هماهنگی این معاونت، پروژههای زیادی در حوزههای مختلف متناسب با شرایط تعریف شده و بر اساس زمانبندی بهگونهای طراحی شدهاند که بتوانیم اهداف کمّی برنامه هفتم پیشرفت را محقق کنیم.
کاهش قاچاق و مدیریت مصرف، واردات گازوئیل را متوقف کرد
وی درباره دلایل کاهش و توقف واردات نفتگاز در یک سال گذشته در کشور گفت: افزایش تولید داخل، همچنین اقدامات بسیار خوب انجامشده در حوزه مدیریت تقاضا و بهینهسازی مصرف سبب شد در یک مقطع زمانی تا روزانه حدود ۵ میلیون لیتر کاهش مصرف نفتگاز داشته باشیم. بخشی از این موفقیت با کاهش قاچاق این فرآورده با کمک سایر نهادهای مرتبط انجام شد و بخشی از آن نیز بهدلیل افزایش خوراک پالایشگاهها بهدست آمد.
وزیر نفت اظهار کرد: کاهش خامفروشی و تبدیل نفت خام به موادی به ارزش افزوده بالاتر، آرزوی دیرینه همه ما است، البته در مواردی هم با اتخاذ تدابیری در حوزه فرآیندی پالایشگاههای نفتی توانستیم تولید نفتگاز را افزایش بدهیم تا این روزها دیگر همچون سال گذشته با میزان سنگین واردات نفتگاز مواجه نشویم.