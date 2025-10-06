نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن:
تنها نسخه رفع مشکل مسکن، نسخه امام خمینی است
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گفت: معتقدم تنها نسخهای که میتواند مشکل مسکن کشور را حل کند، نسخه امام خمینی برای بازار مسکن است اینکه تسهیلات و زمین به مردم ارایه شود و مردم خودشان برای ساخت پای کار بیایند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین حسین روحانینژاد، نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن در مراسم آیین تکریم و معارفه رییس بنیاد مسکن با بیان اینکه اولین اولویت ما در بنیاد مسکن توجه به مسکن محرومان است، اظهار داشت: منابع حساب ١٠٠ مردمی است و مبالغی از سوی مردم و دستگاههای مختلف وارد حساب ١٠٠ میشود که همان مبلغ و معادل آن صرف پروژههای محرومان همان استان میشود.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم برنامه ریزی برای ساخت ۵٠ هزار واحد مسکن محرومان انجام شد و در دولت چهاردهم همین دیدگاه وجود دارد و ادامهدار است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن گفت: در دورهای در دولت سیزدهم کمک دولت به حساب ١٠٠ صفر بود، در دولتی که رییس آن شهید رییسی بود و ریاست مجلس هم بر عهده آقای قالیباف بوده است. پس از طرح این موضوع مبلغی را برای کمک به حساب ١٠٠ اختصاص دادند که این عدد در سال جاری به یک همت رسیده که با این عدد نمیتوان مشکل مسکن مردم و محرومان را حل کرد.
روحانینژاد افزود: علاوه بر ساخت و تامین ۵٠ هزار واحد مسکن محرومان، به تامین مسکن خانوار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ورود کردهایم و همچنین بازسازی خانههای آسیب دیده ناشی از بلاهای طبیعی جزو وظایف بنیاد مسکن است.
وی با بیان اینکه اولویت دیگر بنیاد مسکن تولید مصالح ساختمانی است، اظهار داشت: قانون این اجازه را به بنیاد مسکن داده که مصالح ساختمانی ارزان و با کیفیت را به بازار برساند.
روحانینژاد تاکید کرد: معتقدم تنها نسخهای که میتواند مشکل مسکن کشور را حل کند، نسخه امام خمینی برای بازار مسکن است اینکه تسهیلات و زمین به مردم ارایه شود و مردم خودشان برای ساخت پای کار بیایند. برنامه هفتم توسعه هم تکلیف را مشخص کرده است و طبق قانون برنامه هفتم ٢دهم درصد مساحت کشور باید اراضی برای تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در اختیار سکونتگاههای کشور قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه اظهارات برخی از مسئولان کشور آزار دهنده و قبح سیاسی است، افزود: برخی از مسئولان میگویند که بخش عمده سبد خانوار شامل هزینه مسکن میشود و چیزی دیگر باقی نمیماند که صرف رفع سایر نیازها شود. آیا این گونه اظهارات هنر است؟ مسئولان و گوینده این اظهارات هستند که باید مشکل را برطرف کنند.