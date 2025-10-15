یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
تا پیک ۱۴۰۵؛ ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی در تهران وارد مدار میشود
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: برای احداث حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی مجوز صادر و برای حدود ۲ هزار مگاوات به میزان ۲۵۰۰ هکتار زمین تامین شده و حدود ۱۰۰۰ مگاوات هم در فاز آغاز است. هدفگذاری ما این است که تا پیک مصرف سال ۱۴۰۵، حدود ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی جدید وارد مدار شود.
اکبر حسنبگلو در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره برنامه نوسازی شبکه فرسده برق در استان تهران اظهار داشت: ما هر سال شبکهها را تعمیر، سرویس و بازسازری میکنیم، برنامههای PM داریم که هر سال دو بار شبکهها را بازدید میکنیم.
وی افزود: قرار بود که تمام کابلهای سیمی خودنگهدار شوند که در استان تهران صد در صد انجام شده است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان تهران درباره برنامه احداث نیروگاههای تولیدپراکنده و خورشیدی در سطح استان گفت: ما در هر دو حوزه کار میکنیم در جلسهای را در استانداری تفاهمهای خوبی اتفاق افتاد و قرار شد نیروگاههای تولید پراکنده در سطح استان تهران و نقاطی که نیاز است برای کنترل ولتاژ و کاهش تلفات احداث شود.
وی خاطرنشان کرد: بنا بر اعلام استاندار در کمیته انرژی برای احداث حدود ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی مجوز صادر شده و برای حدود ۲ هزار مگاوات به میزان ۲۵۰۰ هکتار زمین تامین شده و حدود ۱۰۰۰ مگاوات هم در فاز آغاز است، تعدادی آغاز شده و تعدادی هم در روزهای آینده شروع خواهد شد. هدفگذاری ما این است که تا پیک مصرف سال ۱۴۰۵، حدود ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی جدید وارد مدار شود.
حسنبگلو همچنین تاکید کرد: مقرر شده است شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با همکاری اداره کل نوسازی مدارس، تا ۳ ماه آینده نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت مجموع ۶ مگاوات را بر بام ۱۲۰۰ مدرسه احداث کند.