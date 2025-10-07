ارشاد طالبی در گفتگو با ایلنا مطرح کرد:
حبوبات پروتئین فقراست/ تغییرات اقلیمی الگوی کشت را دگرگون کرده است
لزوم چالاکی بیشتر دولت در تعامل با بخشخصوصی برای مدیریت بازار حبوبات
بازرس انجمن و رئیس کمیته فنی انجمن حبوبات ایران ضمن تشریح فعالیتهای اخیر انجمن در حوزه بهبود تولید، اصلاح الگوی کشت و همکاری با سازمانهای علمی و دولتی، بر ضرورت چالاکی و همافزایی میان بخش خصوصی و دولت برای عبور از چالشهای اقلیمی و اقتصادی تأکید کرد.
ارشاد طالبی، بازرگان و فعال اقتصادی در حوزه حبوبات در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: انجمن حبوبات ایران بهعنوان بازوی بخشخصوصی در کنار دولت و مردم، در سالهای اخیر اقدامات متعددی را در راستای افزایش بهرهوری تولید، اصلاح الگوی کشت و توسعه صادرات انجام داده است. تغییرات اقلیمی موجب شده الگوهای کشت و برداشت محصولات دچار تحول شود و انجمن در قالب کمیته فنی و تولیدی خود، ارتباط مستمری با دانشگاهها و سازمانها از جمله سازمان انرژی اتمی برقرار کرده است.
وی افزود: در همکاری با سازمان انرژی اتمی و شرکت پرتودهی، چند مرکز ویژه برای فومیباسیون و گندزدایی محصولات کشاورزی ایجاد شده که با ویژگیهای خاص حبوبات سازگار است. آخرین مرکز نیز در استان کرمانشاه جانمایی شده و امیدواریم پیش از پایان سال با همراهی استانداری و سازمان انرژی اتمی به بهرهبرداری برسد. هدف از این مراکز، کاهش آلودگیهای میکروبی و افزایش امکان صادرات محصولات ایرانی است.
اجرای طرح تولید قراردادی نخود در کرمانشاه
طالبی با اشاره به فعالیتهای کمیته تولید انجمن اظهار کرد: در استان کرمانشاه طرح تولید قراردادی نخود را در دست اجرا داریم تا بتوانیم ضمن اصلاح الگوی کشت، از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش بهرهوری استفاده کنیم. همچنین در زمینه صادرات نیز برنامهریزیهایی در حال انجام است تا محصولات باکیفیت ایرانی به بازارهای جهانی عرضه شود.
چالشهای صادراتی و ضرورت تصمیمگیری سریع
بازرس انجمن حبوبات ایران تصریح کرد: یکی از مشکلات همیشگی در صادرات، ممنوعیتهای موقتی به دلیل آفات یا مسائل کیفی بوده است. انجمن تلاش میکند با همکاری دانشگاهها و نهادهای علمی این چالشها را شناسایی و رفع کند تا بتوانیم صادرکنندهای پایدار در بازارهای جهانی باشیم.
وی با اشاره به تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر تولید گفت: در سالهای اخیر شرایط اقلیمی به گونهای تغییر کرده که هر سال با سال قبل متفاوت است. این مسأله ضرورت تصمیمگیری سریع و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی را بیشتر کرده است. بخشخصوصی به دلیل ماهیت چابک خود، همواره جلوتر از تحولات حرکت میکند و انتظار میرود دستگاههای دولتی نیز با همین سرعت همراه شوند.
تأخیر در تصمیمگیریها عامل جهش قیمت
طالبی افزود: مهمترین تفاوت بین بخش دولتی و خصوصی، موضوع چالاکی است. گاهی تأخیر در تصمیمگیری موجب بروز مشکلات بزرگ میشود. بهعنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ کمبود برداشت لوبیا چیتی از ماههای ابتدایی پیشبینی شده بود و انجمن هشدار داده بود، اما اقدام مؤثر با تأخیر انجام شد. همین امر موجب شد قیمت لوبیا چیتی در مقطعی تا ۵۵۰ هزار تومان برسد که فشار زیادی بر مصرفکنندگان وارد کرد.
ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و تسهیل واردات
او با اشاره به نقش دولت در مدیریت منابع ارزی بیان کرد: در شرایط تحریمی، سیاستهای ارزی و سهمیهبندی واردات یکی از چالشهای اصلی فعالان اقتصادی است. کاهش سهمیه واردات از چندصد تن به چند ده تن، نهتنها توجیه اقتصادی را از بین میبرد بلکه ابهامات زیادی نیز ایجاد میکند. از دولت میخواهیم ضمن نظارت دقیق، زمینه را برای فعالیت شفاف و روانتر بخش خصوصی فراهم کند.
فعالان واقعی قربانی مشکلات سامانههای تجاری نشوند
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اخیر سامانههای تجاری و تجمع برخی فعالان اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر به دلیل انتقال دادهها میان سامانه جامع تجارت و سامانه EPL گمرک، مشکلاتی در اظهار کالا به وجود آمده است. طبیعی است که در چنین شرایطی بخشی از فعالان برای پیگیری مشکلاتشان تجمع یا مراجعه کنند. اگرچه ممکن است در این میان عدهای واسطه یا دلال هم حضور داشته باشند، اما نمیتوان همه را با یک چوب راند. بسیاری از فعالان واقعی به خاطر همین اختلالها و کاهش سهمیههای ناگهانی دچار مشکل شدهاند و حضورشان در این فضا ناشی از دغدغه معیشت و تداوم کارشان است.
امید به تصمیمگیریهای چالاک
وی افزود: با توجه به تغییرات مدیریتی اخیر، امیدواریم معاون جدید وزارتخانه با نگاه تازه و تصمیمگیری متفاوت، راهکارهایی ارائه دهد تا هم شفافیت حفظ شود و هم بخش خصوصی واقعی آسیب نبیند. از معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز انتظار داریم سهمیههای فصل تابستان مجدداً بازبینی و تمدید شود تا فعالان حوزه حبوبات دچار وقفه در واردات و توزیع کالا نشوند.
بازرس انجمن حبوبات ایران در پایان با اشاره به انتصاب هومن فتحی بهعنوان معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: جا دارد به آقای فتحی خوشآمد بگویم و برای ایشان آرزوی توفیق داشته باشم. ما نیز طی روزهای گذشته نامهای خدمت ایشان ارائه دادیم و امیدواریم با دستور ایشان برای تمدید ثبت سفارشات سهمیه تابستان، بخش بزرگی از مراجعات و مشکلات فعالان این حوزه برطرف شود. اگر در دولت چالاکی لازم اتفاق بیفتد و همانطور که از سوابق آقای دکتر فتحی شناخت داریم، تصمیمگیریها بهموقع و با هماهنگی انجام شود، مطمئناً حجم مراجعات و نارضایتیها بهطور چشمگیری کاهش خواهد یافت. این موضوع با همکاری بخش خصوصی و دولتی کاملاً قابل مدیریت است.
او در پایان تأکید کرد: در شرایطی که مردم توان خرید پروتئین دامی را ندارند، حبوبات بهعنوان پروتئین فقرا نقش حیاتی در سبد غذایی دارد. وظیفه اجتماعی همه ما، چه در دولت و چه در بخش خصوصی، تسهیلگری و خدمت به مردم است. امیدواریم با همکاری بیشتر و تصمیمگیری بهموقع، بتوانیم مشکلات را به حداقل برسانیم.