شیوه‌نامه جدید همکاری ریلی ایران، ترکمنستان و ازبکستان امضا شد

شیوه‌نامه جدید همکاری‌های ریلی «نحوه سیر، ثبت و حسابرسی واگن‌های ایرانی» در قلمروی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان با حضور مدیرعامل راه‌آهن ایران امضا شد.

به گزارش ایلنا، شیوه‌نامه جدید «نحوه سیر، ثبت و حسابرسی واگن‌های ایرانی» در قلمروی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان با حضور جبارعلی ذاکری، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سیلاب نوربردیف، معاون وزیر حمل‌ونقل ریلی ترکمنستان، و زوفر نرزولایف، رئیس هیئت‌مدیره راه‌آهن ازبکستان، به امضا رسید.

این شیوه‌نامه گامی مهم در مسیر استفاده بهینه از ظرفیت‌های ریلی میان سه کشور و افزایش حجم حمل‌ونقل بین‌المللی ریلی ارزیابی می‌شود

بر اساس مفاد این توافق، طرفین بر انجام حمل‌ونقل بین‌المللی بر مبنای توافق‌نامه‌های حمل بار ریلی تأکید کرده و در خصوص موضوعات کلیدی به توافق رسیدند. این تفاهم‌نامه شامل نحوه تردد واگن‌های ایرانی با مشخصات فنی متفاوت از جمله واگن‌های مسقف، مخزندار، غله‌بر و کانتینربر در خاک ترکمنستان و ازبکستان است. همچنین، مقررات مربوط به واگن‌ها و بوژی‌هایی با عرض خط هزار و ۵۲۰ میلی‌متر، اعم از دولتی یا خصوصی، تعیین‌تکلیف شد.

یکی از نکات مهم این شیوه نامه، امکان سیر واگن‌ها و بوژی‌های ایرانی ساخت کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) در خاک ترکمنستان و ازبکستان، با رعایت شرایط تعمیرات دوره‌ای و موافقت کتبی طرفین است. این امر به ویژه برای بارهای بسته‌بندی، فله‌ای و مایع در مخازن، تسهیلات قابل‌توجهی را فراهم می‌کند.

شیوه‌نامه یادشده همچنین جزئیات مربوط به حمل محمولات در واگن‌های ایرانی به مقاصد داخلی دو کشور و نیز ترانزیت بار از طریق خاک ترکمنستان و ازبکستان با انجام عملیات ترانس‌شیپمنت به واگن‌های محلی را شامل می‌شود.

در بخش دیگری از توافق، نحوه تعویض بوژی واگن‌های ایرانی از عرض خط ۱,۴۳۵ میلی‌متر به ۱,۵۲۰ میلی‌متر در ایستگاه سرخس ایران تعیین شد. طبق این توافق، ایران مسئول تأمین بوژی‌های مورد نیاز خواهد بود و ترکمنستان و ازبکستان از پرداخت حق استفاده از این بوژی‌ها معاف می‌شوند.

همچنین در این شیوه‌نامه، ضوابط مرتبط با حمل بارهای خاص از جمله بارهای غیرگاباری، خطرناک، ویژه و انبوه، و نیز شرایط عدم پذیرش واگن‌ها، نحوه مبادله و تعمیرات دوره‌ای آن‌ها با استناد به مقررات بین‌المللی و داخلی کشورهای عضو، به‌منظور تضمین حمل‌ونقل ایمن و استاندارد، تشریح شده است.

