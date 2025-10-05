به گزارش ایلنا، شهرام ملکی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) در آئین بهره‌برداری از دو هزار و ۳۵۷ واحد مسکن مهر در شهر جدید پردیس با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر راه و شهرسازی و رئیس جمهوری، اظهار کرد: امروز همزمان با بهره‌برداری از پروژه‌های مختلف ، حدود ۲۸ هزار و ۹۱۲ واحد مسکن شهری در شهرهای جدید به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با بیان اینکه برای تکمیل مسکن مهر پردیس حدود ۲۰ همت منابع نیاز داریم. سقف اعتباری امسال مشخص است و برنامه‌ریزی شده است که پروژه‌های باقی‌مانده مسکن مهر تکمیل شوند، افزود: برخی پروژه‌های مسکن مهر که پیش از این صرفاً روی کاغذ بودند و عملیات اجرایی روی آن‌ها انجام نشده بود، مانند یک پروژه هزار و ۴۱۰ واحدی، عملیات اجرایی آن پس از بازدید وزیر راه و شهرسازی و حدود ۸ سال توقف آغاز شد، بر اساس مفاد قرارداد، حداقل ۲۴ ماه برای اجرای این پروژه لازم است، مشروط بر اینکه منابع و امکانات فنی و اجرایی فراهم باشد.

ملکی ادامه داد: برخی دیگر از پروژه‌ها متناسب با پیشرفت فیزیکی خود، طی سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شدند. حتی پروژه‌هایی که متوقف بودند و پیمانکاران پای کار نبودند، با جایگزینی پیمانکاران جدید، سرعت اجرای کار افزایش یافت.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: برخی پروژه‌ها در میانه راه قرار دارند و پیشرفت فیزیکی آن‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است و برخی دیگر بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. ما پروژه‌ها را دسته‌بندی و سطح‌بندی کرده‌ایم تا با توجه به مدت زمان قرارداد، منابع لازم برای تکمیل آن‌ها تجهیز شود تا در بازه زمانی مشخص شده، تحویل متقاضیان شود.

وی با اشاره به قیمت تمام شده نهضت ملی مسکن بیان کرد: هر پروژه‌ای در زمان خود با دوران تعدیلی که مشمول می‌شود و زمان بهره‌برداری آن، مبنای جمع‌بندی اتمام قرارداد و عدد نهایی است. امروز با روز قبل از لحاظ شاخص‌های تعدیل متفاوت است، اما از نظر مفاد قرارداد، هیچ تغییری در مبلغ قرارداد ایجاد نشده است و هرچه روز اول با سازندگان تنظیم شده، همان است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر پروژه‌ای زمان اجرایی طولانی‌تری داشته باشد، انتظار داریم مردم برای تأمین آورده خود در زمان مقرر همراهی کنند. منابع تأمین مالی عمدتاً از دو محل است؛ یکی سیستم بانکی و تسهیلات و دیگری آورده مردم. در بسیاری از پروژه‌ها پیمانکار و عوامل فنی پایه کار هستند، اما گاهی مردم آورده خود را به موقع تأمین نمی‌کنند که این مسئله روند اجرای کل پروژه را کند و زمان بهره‌برداری را طولانی می‌کند.

ملکی ادامه داد: براساس دستورالعمل سال ۱۳۹۹ برای حل مشکل متقاضیان انصرافی یا بدحساب، راهکارهایی اعلام شده است، از جمله ارسال پیامک و اظهارنامه، تأخیر در پرداخت آورده از سوی متقاضیان، نه‌تنها به ضرر سایر اعضای پروژه است، بلکه زمان بهره‌برداری را نیز افزایش می‌دهد. تحقق سرعت در تحویل واحدها نیازمند همکاری هم‌زمان متقاضی، سازنده و کارفرما است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به تصمیم اخیر شورای مسکن افزود: در شرکت عمران شهرهای جدید، از مجموع ۱۴۱ هزار واحد در دست اجرا، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مشمول تبدیل تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان شده‌اند. این اقدام در قالب جلسات هفتگی با حضور وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان بانک‌ها و مدیران شرکت عمران دنبال می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر قراردادهای جدید مشارکت مدنی برای بیش از ۱۰۶ هزار واحد با رقم ۶۵۰ میلیون تومان منعقد شده و دیگر نیازی به صدور متمم نیست. این روند، به‌عنوان یکی از اولویت‌های شرکت عمران، موجب تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید شده است.

