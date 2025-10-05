بهرهبرداری از ۶ پروژه بزرگ سرمایه گذاری در بنادر کشور با دستور رئیس جمهور
با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئوکنفرانس و با حضور وزیر راه و شهرسازی شش پروژه بزرگ سرمایه گذاری در بنادر کشور امروز به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، این پروژه ها شامل فاز اول پایانه نفتی سپهر خلیج فارس، تجهیزات جدید ترانستینر و RTG، ماشینآلات آتشنشانی و آمبولانس، یک شناور لایروب هایپر ساکشن و فروند RIP تولید داخل است که با سرمایهگذاری بخش غیردولتی اجرا شدهاند.
سعید رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، در این مراسم با اشاره به بهره برداری از شش پروژه سرمایه گذاری در سال «سرمایهگذاری برای تولید» گفت: فاز اول پروژه پایانه نفتی سپهر خلیج فارس با ظرفیت ۳۱۰ هزار متر مکعب در بندر شهید رجایی به بهرهبرداری خواهد رسید که با بهرهبرداری از این مخازن، حدود ۵۸ درصد به ظرفیت ذخیرهسازی بندر شهید رجایی افزوده خواهد شد.
وی افزود: همچنین پنج دستگاه ترانستینر و RTG که توسط بخش غیردولتی سرمایهگذاری شدهاند، آماده خدمترسانی شده و ظرفیت تخلیه و بارگیری محصولات در این بندر افزایش خواهد یافت.
به گفته رسولی، علاوه بر این، تجهیزات و ماشینآلات آتشنشانی و آمبولانس در بندر نیز امروز به بهرهبرداری میرسند. یک دستگاه شناور لایروب هایپر ساکشن، بزرگترین هایپر ساکشن خزر و سرمایهگذاری بخش غیردولتی، نیز آماده بهرهبرداری شده است.
مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: همچنین یک فروند RIB با سه امتیاز ویژه شامل سرعت بالا، توانایی فعالیت در سواحل کمعمق و جزایر و ۱۰۰٪ تولید داخل توسط صنایع دفاعی کشور، به بهرهبرداری میرسد.
رسولی خاطرنشان کرد که مجموع این سرمایهگذاریها ۹.۴ همت توسط بخش غیردولتی تأمین شده و امروز با دستور رئیس جمهور تقدیم مردم ایران میشود.
وی از حمایتها و پشتیبانیهای مقام عالی وزارت قدردانی و ابراز امیدواری کرد این اقدامات به پیشرفت صنعت دریانوردی کشور کمک شایانی کند.