حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با ایلنا در مورد نوسانات قیمت کالاها و به‌ویژه کالاهای اساسی در روزهای اخیر، گفت: ما این روزها بیشتر درگیر تبعات منفی رسانه‌ای اخبار روی بازار هستیم. بیشتر مواقع، اظهار نظراتی که در مورد تغییرات قیمت کالاها می‌شود، یکسری توهمات و نگرانی‌هایی است که در مورد اینکه چه خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه بیشتر افرادی که باید اظهار نظر کنند که مبنا و ملاک ارزانی و گرانی کالا و وضعیت فعلی بازار و روند قیمت‌ها، درست است یا غلط، سکوت کرده‌اند.

افزایش قیمت کالاها جنگ روانی است

رئیس اتاق اصناف تهران در مورد دلیل افزایش قیمت کالاها در بازار، گفت: این اتفاقی که افتاده، بیشتر یک جنگ رسانه‌ای و روانی است که مردم را به سمتی برده‌اند که نگران باشند چه اتفاقی خواهد افتاد و فعالسازی مکانیسم ماشه، کجا را هدف گرفته است؟

رستگار ادامه داد: یکی از مسائل مهم این است که مسئولان کشور مساله مکانیسم ماشه را نمی‌شکافند و بازگو نمی‌کنند که این موضوع چقدر می‌تواند روی جریانات اقتصادی اثر بگذارد و چقدر تاکنون اثر گذاشته است. من به عنوان رئیس بزرگ‌ترین اتاق اصناف کشور معتقدم که تا 70 درصد تولید و تامین کالا و کالای اساسی و معیشت مردم هیچ ربطی به اتفاقات بین‌المللی ندارد و تنها روی 30 درصد کالاها می‌تواند برخی مواقع مهم یا متوسط و یا حتی بی‌اهمیت باشد. به طور مثال اینکه دلار در واردات کالای لوکس موثر است یا خیر، روی زندگی قشر متوسط جامعه تاثیری ندارد. هرچند تنها درصد کوچکی از جامعه ما به دلیل توانمندی اقتصادی از کالاهای لوکس استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: عمده مردم از تولیدات داخل استفاده می‌کنند که جای نگرانی در مورد قیمت کالاها برای آنها نیست.

کالاهای اساسی مردم باید تامین شود

رئیس اتاق اصناف تهران با طرح این سوال که «چرا هیچ مسئولی در این مورد سخن نمی‌گوید؟» افزود: علت و مبنای گرانی‌ها از نظر اقتصادی و عقلی و عملی با هیچ منطقی سازگاری ندارد زیرا ما در بدترین شرایط و در میانه جنگ بودیم؛ اما توانستیم حتی در شرایط غیر عادی، امورات خود را بگذرانیم و مسلط بر مسائل شویم.

رستگار با بیان اینکه ما چون کار اقتصادی می‌کنیم هیچ‌گاه با جنگ موافق نبودیم، ادامه داد: اگر در کشور با جنگ تحمیلی روبرو شدیم باید تمام بخش‌های کشور آمادگی داشته باشند که مردم کمترین آسیب را ببینند.

وی ادامه داد: این گرانی‌ها که در بازار هست و به مردم تحمیل می‌شود، بیشتر حالت روانی دارد. تمام دستگاه ها باید پیگیری کنند که از مبدأ جلوی گرانی را بگیرند. مبدأ کسی است که کالا را تولید یا وارد می‌کند. ما مخالف سود متعارف نیستیم؛ ولی احتکار جرم است و مجازات قانونی و شرعی دارد. کالای اساسی مردم باید تامین شود و هزینه زندگی مردم باید با درآمدشان تطبیق داشته باشد.

جریاناتی که به دنبال نارضایتی مردم‌اند، برچیده شوند

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اهمیت جلوگیری از افزایش تورم، گفت: کسانی که سیاست‌گذاری پولی و بانکی و مالی می‌کنند باید جلوی تورم کاذب را بگیرند. همچنین رسانه‌ها نیز باید کمک کنند که مردم نگران افزایش قیمت کالاها نباشند.

رستگار با اظهار امیدواری نسبت به کاهش قیمت کالاها، گفت: امیدوارم به‌زودی شاهد تعادل قیمت کالاها باشیم تا کالاها به قیمت واقعی خود برسند. توصیه ما این است که این مساله باید از مبدأ درست شود زیرا آلارم گرانی از دو دلیل نشأت می‌گیرد؛ یکی کمبود کالا و دیگری گرانی مواد اولیه.

وی ادامه داد: زمانی که دولت مبدأ را کنترل کند، گرانی دلیلی نخواهد داشت. البته یک بخش به هزینه‌های تولید کالا و تورم عمومی برمی‌گردد که لازم است مسئولان منشأ تورم را خشک کنند. امروز راز پیروزی ما این است که کشور را از دلار و جریانات خارجی نجات دهیم. هر کسی در هر سطحی از کشور در داخل باید کار خود را درست انجام دهد و کسانی که کالا احتکار می‌کنند و جریاناتی که به دنبال نارضایتی مردم هستند، باید برچیده شوند و این اتفاق به‌زودی خواهد افتاد یعنی فاز دوم برخورد با عوامل فاسد و بیگانه قطعا در کشور استارت خواهد خورد و قطعا با شدت با هر کسی که مردم را در تنگنا قرار می‌دهد برخورد خواهد شد.

برخورد با عوامل گرانی حتمی است

رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که «آیا در حال حاضر احتکار کالا داریم یا خیر؟» گفت: واقعیت این است که یک جریان هماهنگِ هدایت‌شده برای احتکار کالا نداریم. امروز سرمایه واحدها کالاهایی است که دارند و میزان کالاهایشان برای آنها اهمیت دارد. این واقعیتی است که همه فروشنده‌گان می‌خواهند کالایشان را به قیمتی بفروشند که بتوانند به جای آن کالا خریداری کنند. اکثر بنگاه‌های اقتصادی ما به‌دنبال این هستند که کالای خود را بعد از فروش، جایگزین کنند. حفظ سرمایه کالایی بالاترین دغدغه واحدهای صنفی است.

رستگار افزود: ما در مورد کالای تولید داخل دو کار باید بکنیم، یکی اینکه به هیچ عنوان نگذاریم به دلار گره بخورد. هر کسی که ملیت کشور را قبول دارد نباید راضی باشد که پول اجنبی در این کشور باارزش‌تر باشد. ما در جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارزش پول ملی خود بجنگیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز تمام کسانی که تولید داخل دارند باید به قانون کشور تمکین کنند. نکته دوم این است که تمام واحدهای صنفی باید براساس سود متعارف، کالای خود را بفروشند. تمام این موضوعات فقط به خاطر ملت و کشور است. باید سیاست‌های بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای تنظیم شود که ارزش پول ملی کاهش پیدا نکند زیرا اگر ارزش پول ملی کاهش پیدا کند همه اقشار مردم دچار مشکل می‌شوند.

