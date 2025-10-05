به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، برآوردهای تازه نشان می‌دهد که تقاضای جهانی نفت کوره در سال ۲۰۲۵ با ۴.۸ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۹ به روزانه ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود، رشدی که از دیگر فرآورده‌های نفتی پیشی گرفته و برخلاف انتظارهای اولیه، جایگاه نفت کوره را در سبد مصرف جهانی تقویت کرده است.

در دوره مورد بررسی، مصرف بنزین نسبت به سال ۲۰۱۹ تنها ۱.۹ درصد افزایش یافته و به ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه رسیده است، این رقم در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز بود، در حالی که تقاضا برای سوخت جت و گازوئیل/ دیزل همچنان پایین‌تر از سطح پیش از بحران شیوع ویوس همه‌گیر کرونا باقی مانده‌اند.

در سال ۲۰۲۰، نفت کوره کمترین رشد را در میان سوخت‌های اصلی پالایشی ثبت کرد، اما در سال‌های بعد، به‌ویژه در بخش‌های نیروگاهی، حمل‌ونقل دریایی و ناوگان سایه، عملکردی فراتر از انتظار داشته است.

برآوردها نشان می‌دهد مصرف جهانی نفت کوره در سال ۲۰۲۵ به حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است، در حالی که در سال ۲۰۱۹ این رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود.

در مقابل مصرف سوخت جت از ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه به روزانه ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه ۷.۷ میلیون بشکه و مصرف گازوئیل از ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه به ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

