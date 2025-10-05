مجارستان برای تأمین گاز با «انجی» فرانسه قرارداد امضا کرد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، مجارستان روز پنجشنبه (۱۰ مهر) بزرگ‌ترین قراردادش برای خرید گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) را با شرکت فرانسوی «انجی» (Engie) امضا کرد؛ این سند دومین توافق در چند ماه اخیر است که با هدف تنوع‌بخشی به منابع تأمین انرژی و کاهش وابستگی به گاز روسیه امضا می‌شود.

بر اساس این قرارداد، شرکت عمده‌فروش گاز طبیعی مجارستانی «ام‌وی‌ام سی‌ئی‌ئی انرژی» (MVM CEEnergy) موافقت کرده است که از سال ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۸، سالانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز از شرکت انژی خریداری کند.

با توجه به مصرف سالانه حدود ۸ میلیارد متر مکعب گاز در مجارستان، این قرارداد حدود ۵ درصد از تقاضای داخلی را پوشش خواهد داد.

این توافق پس از آن امضا شد که مجارستان در سپتامبر قرارداد دیگری با شرکت شل برای خرید سالانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز از ژانویه ۲۰۲۶ امضا کرده بود؛ قراردادی که معادل حدود ۲.۵ درصد از تقاضای سالانه این کشور می‌شود.

پیتر سیارتو، وزیر امور خارجه مجارستان، در آیین رسمی امضای قرارداد با شرکت «انجی» بیان کرد: این قرارداد بلندمدت‌ترین قرارداد ال‌ان‌جی در تاریخ مجارستان است و به‌عنوان یکی از ستون‌های امنیت انرژی کشور عمل خواهد کرد.

وی افزود: تنوع‌بخشی برای ما به‌معنای جایگزینی یک تأمین‌کننده موجود و کارآمد با تأمین‌کننده‌ای دیگر نیست.

مجارستان و اسلواکی از جمله کشورهایی هستند که با طرح‌های کمیسیون اروپا برای حذف تدریجی واردات انرژی از روسیه مخالفت کرده‌اند؛ موضوعی که اختلاف‌ها با اتحادیه اروپا بر سر روابط با مسکو را تشدید کرده است.

سیارتو تأکید کرد: ما هیچ فشار یا اجباری را در این زمینه نمی‌پذیریم و حق بیمه جنگی پرداخت نخواهیم کرد.

شرکت «انجی» فرانسه منشأ گازی را که به مجارستان عرضه می‌کند، مشخص نکرده است. خریداران اروپایی ال‌ان‌جی به‌طور معمول گاز خود را از تولیدکنندگان مختلفی از جمله ایالات متحده آمریکا، خاورمیانه، آفریقا، استرالیا و در برخی موارد از روسیه تأمین می‌کنند.

مجارستان در سال ۲۰۲۱ قراردادی ۱۵ ساله‌ با شرکت گازپروم روسیه برای خرید سالانه ۴.۵ میلیارد مترمکعب گاز امضا کرده بود و در سال گذشته، واردات خود را از طریق خط لوله ترک‌استریم به حدود ۷.۵ میلیارد متر مکعب افزایش داد.

سیارتو ماه گذشته اعلام کرد که تا پایان مردادماه، مجارستان حدود ۵ میلیارد متر مکعب گاز با خط لوله ترک‌استریم وارد کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد واردات گاز از روسیه در سال جاری ممکن است به رکورد تازه‌ای برسد.

مجارستان همچنین با خط لوله به اسلواکی گاز صادر می‌کند و بخشی از نیاز خود را از رومانی و حجم کمتری از طریق خط لوله اچ‌ای‌جی (HAG) که از اتریش به مجارستان امتداد دارد، تأمین می‌کند.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، ماه گذشته اعلام کرد که با هدف فشار بر متحدان ناتو برای قطع روابط انرژی با مسکو به‌دلیل جنگ این کشور با اوکراین از مجارستان خواهد خواست خرید نفت از روسیه را متوقف کند.

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، در واکنش به این درخواست اعلام کرد که قطع کامل انرژی روسیه برای اقتصاد مجارستان «فاجعه‌بار» خواهد بود.

