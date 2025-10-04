به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم امضای قراردادهای تامین ناوگان ریلی با بیان اینکه در جلسه امروز قرارداد خرید ۴٠ دستگاه لوکوموتیو ، بازسازی ٣٧ دستگاه لوکوموتیو و ساخت ۵٠ واگن به امضا می‌رسد، اظهار داشت: در برنامه هفتم پیشرفت تامین ۵۵۰ دستگاه لوکوموتیو دیده شده است که تامین این میزان لوکوموتیو با منابع دولتی و اتکا به نفت قابل تحقق نیست.

وی ادامه داد: همچنین طبق برنامه هفتم توسعه برای رسیدن به هدف جابه‌جایی ۳۰ درصدی بار از طریق ریل که باید در انتهای برنامه به ۱۸۰ میلیون تن برسیم، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد دلاری توسط بخش خصوصی هستیم.

مدیر عامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته به مرور شاهد کاهش آماده به کاری لوکوموتیو های ریلی کشور بودیم ، افزود: از سال ٩٠ تا امسال علیرغم افزایش تعداد لوکوموتیو‌ها تعداد لوکوموتیوهای آماده به کار از سال ٩٧ نزولی شد و در مرداد ١۴٠٣ به پایین ترین عدد یعنی ۴٨٩ دستگاه رسید که تغییر این روند کار بسیار سختی بود و امروز۵۴ درصد از لوکوموتیوها آماده به کار هستند و ٧١ دستگاه لوکوموتیو نسبت به سال گذشته به ناوگان اضافه شد. جباری با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۴.۵ همتی برای تامین ناوگان ریلی را با استفاده از توان داخلی با مصوبه شورای اقتصاد گفت: این میزان سرمایه گذاری، می‌تواند بازگشت سرمایه ۱۸ همتی سالیانه را به دنبال داشته باشد. بنابراین از حدود یک سال دیگر شاهد ورود این ناوگان به چرخه ریلی خواهیم بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تا کنون ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است، اظهار داشت: برای تامین سرمایه‌گذاری مورد نیاز بخش ریلی، با مدل‌های مختلفی کار در حال پیشرفت است و فقط به درآمدهای نفتی و سرمایه‌های دولت متکی نیستیم.

