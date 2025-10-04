رکورد صادرات نفت پاسارگاد؛ تا پایان آبان/صادرات ۱۵ هزار تنی قیر پلیمری به امریکای جنوبی و چین
مدیر عامل نفت پاسارگاد گفت: برای اولین بار، صادرات ۱۵ هزار تن قیر پلیمری به آمریکای جنوبی و چین داشتیم و این محصول در جنوبشرق کشور به جریان تولید داخلی وارد شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا امیرحسین باقری در حاشیه بازدید خبرنگاران از مجتمع نفت پاسارگاد با بیان اینکه این شرکت بزرگترین تولیدکننده انواع قیر در کشور است، اظهار داشت: در سال ۸۲ با هدف بهره برداری از ۶ واحد قیرسازی در پالایشگاههای آبادان، بندرعباس، شازند، شیراز، تبریز و تهران تاسیس شده است.
وی با بیان اینکه تولیدات شرکت در بازار داخل از طریق بورس کالا به مشتریان عرضه می شود، افزود: با اتخاذ استراتژی توسعه صادرات قیر، شرکت در حال حاضر در زمره یکی از بزرگارین صادرکنندگان انواع قیر بوده و محصولات به ۳۰ کشور صادر می شود.
مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد محصولات تولیدی را شامل قیرهایر۶۰/۷۰، ۸۵/۱۰۰، ۴۰/۵۰، Mc۲۵۰، قیر پلیمری و قیر بیتوپک عنوان کرد.
وی با اشاره به کاهش شدید سهم شرکتهای تولیدکننده قیر در بازار داخلی اظهار داشت: به دلیل سیاستها و مجوزهای بیرویه سهم شرکتها کاهش یافته است حال آنکه منافع ملی و کیفیت پروژههای عمرانی نباید قربانی منافع بخشهای محدود شود.
وی درباره کیفیت پایین آسفالت، تصریح کرد: قیر پاسارگاد بالاترین کیفیت را نه فقط در ایران، بلکه در منطقه دارد و به برند جهانی تبدیل شده است.
مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد ظرفیت تولید این مجموعه را در خاورمیانه ۴ میلیون تن عنوان کرد و گفت: سیاستهای ۲ دهه اخیر و افزایش واحدهای تولیدی باعث شده سهم بازار داخلی کاهش یابد.
وی ادامه داد: سال گذشته فقط ۵۰۰ هزار تن قیر به داخل عرضه کردیم، درحالیکه نیاز کشور ۲ تا ۲.۵ میلیون تن است، یعنی ما فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز کشور را پوشش دادیم.
باقری با اشاره به مفاد و الزامات قانون بودجه برای این شرکتها توضیح داد: بر اساس این قانون، سالانه باید ۲ تا ۲.۵ میلیون تن قیر به دستگاههایی مانند وزارت راه، وزارت کشور، بنیاد مسکن و جهاد سازندگی برسد، اما سهم ما پارسال فقط ۵۰۰ هزار تن بود و امسال به ۲۵۰ هزار تن کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نتیجه این است که پروژههایی مثل نهضت آسفالتریزی تبریز، که ۵۰۰ هزار تن آسفالت داشت، اکنون ۴۰ درصد نیاز به ترمیم دارد؛ علت، استفاده از قیرهای متفرقه و بیکیفیت است.
به گفته باقری؛ عدم تخصیص قیر پالایشگاهی باکیفیت به پاسارگاد، باعث ورود این قیر به بازار صادراتی و جایگزینی آن با مواد ارزان و ضعیف مانند VR عراق در داخل میشود.
وی در ادامه به تفاوت فرایند تولید پاسارگاد پرداخت و گفت: خوراک این واحد مستقیم از خط لوله پالایشگاه تهران و برج تقطیر دریافت میشود و هیچگونه تغییر یا تقلب در محصول انجام نمیشود.
مدیر عامل نفت پاسارگاد اظهار داشت: ۵۰ درصد سهام این شرکت متعلق به تاپیکو، ۴۰ درصد صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۰ درصد در بورس و متعلق به مردم است به همین علت منافع عمومی نباید قربانی منافع گروههای خاص شود.
وی درباره موانع تکمیل ظرفیت، گفت: ظرفیت پالایشگاهها مشخص است و واحدهای قیرسازی متناسب با این ظرفیت طراحی شدهاند، اما در دهه ۱۳۸۰ این واحدها جدا و در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شدند.
وی ادامه داد: انتظار این بود که وزارت نفت مجوزهای متعدد دیگری صادر نکند، ولی ورودی مواد اولیه ثابت ماند و تقاضا ناگهان بهطور غیرطبیعی افزایش یافت. سپس دستگاههای مدافع بخش خصوصی خواستار عرضه خوراک در بورس و ایجاد رقابت شدند. زیرا واحدهای تولیدی که مجوز فعالیت خود را از وزارت صمت دریافت کرده بودند، خواستار خوراک از پالایشگاهها بودند.
باقری با اشاره به روند شکلگیری و اجرای نظاممند کمیته پدافند غیرعامل در کشور تصریح کرد: این کمیته از دوران جنگ تا امروز، از حالت صوری به ساختاری منظم و نظاممند رسیده و مصوبات آن بهطور جدی پیگیری میشود.
وی تاکید کرد: شرکت نفت پاسارگاد، به دلیل فعالیت در پالایشگاه و تحت نظارت کمیته پدافند وزارت نفت، اقدامات ایمنی و ترمیمی را منطبق با استانداردهای پالایشگاهی اجرا کرده و کمیته ریسک نیز بهطور مستقل مسائل را رصد میکند.
مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد با اشاره به همکاری این شرکت با کمیته پدافند باقرشهر و برگزاری جلسات با شهردار و فرماندار این شهر گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدامات ویژهای برای همکاری با فرودگاهها انجام شد، از جمله نامهنگاری مستقیم و طرح حمل رایگان قیر برای محمولههای آسیبدیده است که این اقدام به کاهش هزینههای جبران و ترمیم کمک کرده و در مناطق محروم نیز حمل رایگان قیر برای روستاها اجرا شده است، حتی در استانهای فاقد مجتمع عملیاتی مانند سیستان و بلوچستان.
وی با اشاره به آمادگی نیروهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست پالایشگاه تهران و مجتمعهای ششگانه شرکت پاسارگاد برای اطفای حریق در حادثه نزدیک یکی از مجتمعها خاطر نشان کرد: این هماهنگی ذیل ساختار اچ اس ای، مانع از گسترش خسارت شد.
وی به توانمندی جدید شرکت در تولید قیر پلیمری اصلاحشده برای رنگهای خاص اشاره کرد و افزود: برای اولین بار، صادرات ۱۵ هزار تنی به آمریکای جنوبی و چین داشتیم و این محصول در جنوبشرق کشور به جریان تولید داخلی وارد شده است. محصولی که با انعطاف بالا، قدرت و مقاومت بیشتری در شرایط حرارتی متفاوت و فشار زیاد دارد و می تواند عمر آسفالت فرودگاه ها را افزایش دهد.
باقری همچنین از رکوردزنی در صادرات تا پایان آبان خبر داد و گفت: نفت پاسارگاد بدترین شرایط صادرات حتی تحریم را پشت سر گذاشته است، پارسال ۸۰۰ هزار تن صادرات داشتیم، امسال رکورد صادراتی خواهیم داشت.