رکورد صادرات نفت پاسارگاد؛ تا پایان آبان/صادرات ۱۵ هزار تنی قیر پلیمری به امریکای جنوبی و چین

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا امیرحسین باقری در حاشیه بازدید خبرنگاران از مجتمع نفت پاسارگاد با بیان اینکه این شرکت بزرگترین تولیدکننده انواع قیر در کشور است، اظهار داشت: در سال ۸۲ با هدف بهره برداری از ۶ واحد قیرسازی در پالایشگاههای آبادان، بندرعباس، شازند، شیراز، تبریز و تهران تاسیس شده است.

وی با بیان اینکه تولیدات شرکت در بازار داخل از طریق بورس کالا به مشتریان عرضه می شود، افزود: با اتخاذ استراتژی توسعه صادرات قیر، شرکت در حال حاضر در زمره یکی از بزرگارین صادرکنندگان انواع قیر بوده و محصولات به ۳۰ کشور صادر می شود.

مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد محصولات تولیدی را شامل قیرهایر۶۰/۷۰، ۸۵/۱۰۰، ۴۰/۵۰، Mc۲۵۰، قیر پلیمری و قیر بیتوپک عنوان کرد.

وی با اشاره به کاهش شدید سهم شرکتهای تولیدکننده قیر در بازار داخلی اظهار داشت: به دلیل سیاست‌ها و مجوزهای بی‌رویه سهم شرکتها کاهش یافته است حال آنکه منافع ملی و کیفیت پروژه‌های عمرانی نباید قربانی منافع بخش‌های محدود شود.

وی درباره کیفیت پایین آسفالت، تصریح کرد: قیر پاسارگاد بالاترین کیفیت را نه فقط در ایران، بلکه در منطقه دارد و به برند جهانی تبدیل شده است.

مدیر عامل شرکت نفت پاسارگاد ظرفیت تولید این مجموعه را در خاورمیانه ۴ میلیون تن عنوان کرد و گفت: سیاست‌های ۲ دهه اخیر و افزایش واحدهای تولیدی باعث شده سهم بازار داخلی کاهش یابد.

وی ادامه داد: سال گذشته فقط ۵۰۰ هزار تن قیر به داخل عرضه کردیم، درحالیکه نیاز کشور ۲ تا ۲.۵ میلیون تن است، یعنی ما فقط ۲۰ تا ۲۵ درصد نیاز کشور را پوشش دادیم.

باقری با اشاره به مفاد و الزامات قانون بودجه برای این شرکت‌ها توضیح داد: بر اساس این قانون، سالانه باید ۲ تا ۲.۵ میلیون تن قیر به دستگاه‌هایی مانند وزارت راه، وزارت کشور، بنیاد مسکن و جهاد سازندگی برسد، اما سهم ما پارسال فقط ۵۰۰ هزار تن بود و امسال به ۲۵۰ هزار تن کاهش یافته است.

وی ادامه داد: نتیجه این است که پروژه‌هایی مثل نهضت آسفالت‌ریزی تبریز، که ۵۰۰ هزار تن آسفالت داشت، اکنون ۴۰ درصد نیاز به ترمیم دارد؛ علت، استفاده از قیرهای متفرقه و بی‌کیفیت است.

به گفته باقری؛ عدم تخصیص قیر پالایشگاهی باکیفیت به پاسارگاد، باعث ورود این قیر به بازار صادراتی و جایگزینی آن با مواد ارزان‌ و ضعیف مانند VR عراق در داخل می‌شود.

وی در ادامه به تفاوت فرایند تولید پاسارگاد پرداخت و گفت: خوراک این واحد مستقیم از خط لوله پالایشگاه تهران و برج تقطیر دریافت می‌شود و هیچ‌گونه تغییر یا تقلب در محصول انجام نمی‌شود.

مدیر عامل نفت پاسارگاد اظهار داشت: ۵۰ درصد سهام این شرکت متعلق به تاپیکو، ۴۰ درصد صندوق بازنشستگی کشوری و ۱۰ درصد در بورس و متعلق به مردم است به همین علت منافع عمومی نباید قربانی منافع گروه‌های خاص شود.

وی درباره موانع تکمیل ظرفیت، گفت: ظرفیت پالایشگاه‌ها مشخص است و واحدهای قیرسازی متناسب با این ظرفیت طراحی شده‌اند، اما در دهه ۱۳۸۰ این واحدها جدا و در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی واگذار شدند.

وی ادامه داد: انتظار این بود که وزارت نفت مجوزهای متعدد دیگری صادر نکند، ولی ورودی مواد اولیه ثابت ماند و تقاضا ناگهان به‌طور غیرطبیعی افزایش یافت. سپس دستگاه‌های مدافع بخش خصوصی خواستار عرضه خوراک در بورس و ایجاد رقابت شدند. زیرا واحدهای تولیدی که مجوز فعالیت خود را از وزارت صمت دریافت کرده بودند، خواستار خوراک از پالایشگاه‌ها بودند.

باقری با اشاره به روند شکل‌گیری و اجرای نظام‌مند کمیته پدافند غیرعامل در کشور تصریح کرد: این کمیته از دوران جنگ تا امروز، از حالت صوری به ساختاری منظم و نظام‌مند رسیده و مصوبات آن به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: شرکت نفت پاسارگاد، به دلیل فعالیت در پالایشگاه و تحت نظارت کمیته پدافند وزارت نفت، اقدامات ایمنی و ترمیمی را منطبق با استانداردهای پالایشگاهی اجرا کرده و کمیته ریسک نیز به‌طور مستقل مسائل را رصد می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد با اشاره به همکاری این شرکت با کمیته پدافند باقرشهر و برگزاری جلسات با شهردار و فرماندار این شهر گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدامات ویژه‌ای برای همکاری با فرودگاه‌ها انجام شد، از جمله نامه‌نگاری مستقیم و طرح حمل رایگان قیر برای محموله‌های آسیب‌دیده است که این اقدام به کاهش هزینه‌های جبران و ترمیم کمک کرده و در مناطق محروم نیز حمل رایگان قیر برای روستاها اجرا شده است، حتی در استان‌های فاقد مجتمع عملیاتی مانند سیستان و بلوچستان.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست پالایشگاه تهران و مجتمع‌های شش‌گانه شرکت پاسارگاد برای اطفای حریق در حادثه نزدیک یکی از مجتمع‌ها خاطر نشان کرد: این هماهنگی ذیل ساختار اچ‌ اس ای، مانع از گسترش خسارت شد.

وی به توانمندی جدید شرکت در تولید قیر پلیمری اصلاح‌شده برای رنگ‌های خاص اشاره کرد و افزود: برای اولین بار، صادرات ۱۵ هزار تنی به آمریکای جنوبی و چین داشتیم و این محصول در جنوب‌شرق کشور به جریان تولید داخلی وارد شده است. محصولی که با انعطاف بالا، قدرت و مقاومت بیشتری در شرایط حرارتی متفاوت و فشار زیاد دارد و می تواند عمر آسفالت فرودگاه ها را افزایش دهد.

باقری همچنین از رکوردزنی در صادرات تا پایان آبان خبر داد و گفت: نفت پاسارگاد بدترین شرایط صادرات حتی تحریم را پشت سر گذاشته است، پارسال ۸۰۰ هزار تن صادرات داشتیم، امسال رکورد صادراتی خواهیم داشت.

انتهای پیام/