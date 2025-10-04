به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرزانه صادق در مراسم امضای قراردادهای تامین ناوگان ریلی اظهار داشت: ویژگی جلسه امروز این است که آن چیزی که بارها درباره آن سخن گفته شده به اجرا رسید. بارها تاکید شده با هم‌افزایی ارکان دولت، تفویض اختیارات به مسئولان استانی و حمایت های ویژه نمایندگان مجلس، می‌توان قدم‌هایی برداشت که راه بخش خصوصی هموار شود و امروز این رویداد رخ داد.

وی با بیان اینکه امروز در شقوق حمل و نقل هم افزایی خوبی در حال انجام است و در راستای حل مشکلات بخش خصوصی اقدامات موثری انجام شده، ادامه داد: تلاش می‌کنیم که در مسیر رفع مشکلات بخش خصوصی قرار بگیریم و امروز ما در این ریل هستیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حضور نخبگان کشور در صنعت ریلی گفت: سال گذشته در بازدید مپنا شاهد حضور نخبگان جوان در این مجموعه بودیم، جوانانی که همچنان دل در گرو وطن دارند و به کشور خود خدمت می‌کنند که این نقطه قوت و باعث بالندگی است که جوانان نخبه برای ایران قدم برمی دارند.

صادق با اشاره به افزایش سهم واگن‌های مسافری در قراردادهای اخیر با بخش خصوصی ادامه داد: در قرارداد امروز و در ٣ رویداد گذشته هم در قراردادهای داخلی و هم قراردادهای واردات، واگن‌های مسافری سهم بیشتری داشتند.

وی افزود: اینکه می گوییم، با قراردادهای امروز ۵ درصد بیشتر در خدمات مسافری قدم برمی داریم این عدد کمی نیست و این میزان حمل و نقل را از دوش حمل و نقل جاده‌ای برمی داریم.

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بدون تعارف روزگاری را سپری می‌کنیم نه اینکه تحریم‌ها اتفاق جدیدی باشد اما فشارها هر روز بیشتر می‌شود تا عرصه به متخصصان و مردم تنگ و تنگ‌تر شود و رویه دشمن این است که عرصه را تنگ کند. اما در همین شرایط به صراحت می‌گوییم که بخش خصوصی داخلی و مهندسان داخل کشور همچنان در میدان هستند و قلب‌شان برای ایران می‌تپد و قراردادهای امروز تماما با حضور بخش خصوصی منعقد شد.

وی با اشاره به دیپلماسی حمل و نقل گفت: قدم‌های بلندی برای دیپلماسی حمل و نقل برداشته‌ایم ، به واسطه اینکه وزیر راه و شهرسازی رییس ٧ کمیسیون اقتصادی با کشورهای خارجی است باید بگویم که جلسه‌ای نبوده در آن بحث ترانزیت از مباحث جدی ترانزیت نبوده و یکی از موضوعات مهم این جلسات موضوع ریلی بوده و اتفاقات خوبی در این حوزه رخ داده از جمله اینکه دوباره سوت قطار تهران - وان شنیده شد و بار گران گوگرد تاجیکستان بر ریل ایران آمد. همچنین امروز در مسیر ریلی خواف - هرات جابه‌جایی ۵٠ هزار تن قطعی شده و می‌دانیم که افغانستان چشمه بار معادن بسیار متعددی است و اخیرا وزیر صنعت از بازدید از مسیر ریلی حامل اخبار خوب و مهمی بود. می‌توان گفت دیپلماسی حمل و نقل ایران نه تنها اثرات منطقه‌ای بلکه بین المللی خواهد داشت.

