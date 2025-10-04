به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، پالایشگاه «ال‌سگوندو» متعلق به شرکت آمریکایی شورون با ظرفیت پالایش روزانه ۲۸۵ هزار بشکه‌ در لس آنجلس واقع در جنوب کالیفرنیا، روز جمعه (۱۱ مهر) پس از وقوع آتش‌سوزی گسترده در واحد تولید سوخت جت، فعالیت چند واحد عملیاتی را متوقف کرد؛ رخدادی که عرضه سوخت در این منطقه را با اختلال روبه‌رو کرده است.

این پالایشگاه دومین پالایشگاه بزرگ ایالت کالیفرنیا آمریکا و دومین پالایشگاه بزرگ شورون در ایالات متحده به‌شمار می‌رود و حدود یک‌پنجم سوخت وسایل نقلیه موتوری و ۴۰ درصد سوخت جت مصرفی جنوب کالیفرنیا را تأمین می‌کند.

آتش‌سوزی عصر پنجشنبه (دهم مهر) در واحد ایزوماکس ۷ این پالایشگاه رخ داد؛ واحدی که نفت کوره میان‌تقطیر را به سوخت جت تبدیل می‌کند.

آلیسون کوک، سخنگوی شورون، اعلام کرد که هیچ زخمی گزارش نشده و همه کارکنان پالایشگاه شناسایی شده‌اند و تحت مراقبت قرار دارند.

شورون روز جمعه اعلام کرد که آتش‌سوزی خاموش شده است، با این حال علت انفجار هنوز مشخص نیست. این پالایشگاه سوخت جت فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس (LAX) را تأمین می‌کند.

کارن باس، شهردار لس‌آنجلس گفت: اکنون هیچ تأثیری بر روند فعالیت فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس مشاهده نشده است.

طبق گزارش شرکت مشاوره‌ انرژی وود مکنزی، چند واحد پالایشی از جمله واحد اصلاح کاتالیزوری با ظرفیت روزانه ۶۰ هزار بشکه در روز، واحد هیدروکراکر با ظرفیت روزانه ۴۵ هزار بشکه و واحد کراکر کاتالیزوری سیال با ظرفیت روزانه ۷۳ هزار بشکه تعطیل شده‌اند، با این حال واحدهای تقطیر نفت خام همچنان فعال هستند.

در سواحل غربی، معامله‌گران هنوز در حال ارزیابی حجم خسارت هستند.

افزایش قیمت سوخت در کالیفرنیا

نشانه‌های اولیه حاکی از افزایش اندک قیمت سوخت موتور و تأثیر بالقوه بیشتر بر بازار سوخت هواپیماست. پاتریک دی‌هان، رئیس بخش تحلیل نفت مؤسسه گس‌بادی (GasBuddy)، بیان کرد که قیمت بنزین در کالیفرنی که بالاترین سطح در ایالات متحده را دار احتمالاً ۵ تا ۱۵ سنت به ازای هر گالن افزایش خواهد یافت، زیرا واحد تولید بنزین پالایشگاه تحت تأثیر آتش‌سوزی قرار نگرفته است.

داده‌های گس‌بادی نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۸ میلیون راننده در کالیفرنیا تا روز جمعه حدود ۴ دلار و ۷۰ سنت برای هر گالن برای بنزین پرداخت کرده‌اند، در حالی که میانگین ملی کمتر از ۳ دلار و ۲۲ سنت بوده است.

دی‌هان افزود: خطوط هوایی فعال در جنوب کالیفرنیا تأثیر بیشتری را تجربه خواهند کرد، به‌طوری‌ که قیمت سوخت جت در بعدازظهر جمعه ۳۳ سنت به ازای هر گالن افزایش یافته است.

منابع تجاری آسیایی اعلام کردند که کالیفرنیا احتمالاً برای جبران کاهش تولید پالایشگاه «ال‌سگوندو»، واردات سوخت جت از پالایشگاه‌های کره جنوبی، تایوان و ژاپن را افزایش خواهد داد.

یک منبع بازار گفت که منطقه «لانگ‌بیچ» طی هفته‌های اخیر روزانه حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار بشکه سوخت جت وارد کرده است و احتمال دارد در هفته‌های آینده یک محموله دیگر نیز وارد شود.

انتظار می‌رود قیمت سوخت در کالیفرنیا در ماه‌های آینده افزایش یابد، زیرا شرکت فیلیپس ۶۶ (Phillips ۶۶) در حال کاهش فعالیت پالایشگاه ۱۳۹ هزار بشکه‌ای خود در منطقه لس‌آنجلس برای تعطیلی دائمی است و شرکت «والرو» (Valero) هم قصد دارد پالایشگاه «بنیسیا» را تا آوریل ۲۰۲۶ بازگشایی کند. این دو پالایشگاه حدود ۲۰ درصد از عرضه بنزین ایالت را تأمین می‌کنند.

الکس هودز، تحلیلگر مؤسسه استون‌ایکس (StoneX)، گفت: در منطقه‌ای که انتظار می‌رفت پس از تعطیلی پالایشگاه در نوامبر، با کمبود عرضه روبه‌رو شود، آتش‌سوزی می‌تواند از قیمت سوخت در این منطقه حمایت کند و پیش از تعطیلی، اوضاع را متشنج کند.

ادامه تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش

مقام‌های محلی اعلام کردند که هیچ دستور تخلیه‌ای برای ساکنان اطراف صادر نشده است، هرچند شماری از ساکنان در آپارتمان‌های روبه‌روی پالایشگاه زندگی می‌کنند، به ساکنان منطقه منهتن‌بیچ، واقع در جنوب‌غربی پالایشگاه، توصیه شده است که تا ساعت ۲ بامداد در محل خود پناه بگیرند.

کوک، سخنگوی شورون، اعلام کرد: کارکنان آتش‌نشانی شرکت شورون، به‌همراه امدادگران شهرهای «ال‌سگوندو» و «منهتن‌بیچ»، به‌طور فعال در حال مقابله با آتش‌سوزی پراکنده در داخل پالایشگاه هستند.

وی تأکید کرد: همه کارکنان و پیمانکاران پالایشگاه شناسایی شده‌اند و هیچ زخمی‌ای وجود ندارد.

ساکنان لس‌آنجلس ویدیوهایی از آتش‌سوزی را به‌صورت آنلاین منتشر کرده‌اند و گفته‌اند که از صدای انفجار مبهوت شده‌اند.

دوربین دانشگاه کالیفرنیا - سن‌دیگو، اندکی پس از ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه بامداد روز جمعه به‌وقت گرینویچ ویدیوی انفجار را ضبط کرده و تصاویر نشان می‌دهد که گوی آتش حاصل از آتش‌سوزی، به‌همراه شعله ایمنی پالایشگاه، آسمان غرب لس‌آنجلس را به رنگ نارنجی درآورده است.

افزون بر شورون، سازمان‌های ایمنی ایالتی و فدرال اعلام کرده‌اند که پس از خاموش شدن آتش، بررسی‌های فنی را آغاز خواهند کرد.

در آذرماه ۱۴۰۱ (دسامبر ۲۰۲۲)، یک آتش‌سوزی در همین پالایشگاه به‌سرعت خاموش شد. در سال ۲۰۲۵، چند حادثه آتش‌سوزی پالایشگاهی در ایالات متحده گزارش شده است.

ظرفیت کل ذخیره‌سازی پالایشگاه «ال‌سگوندو» حدود ۱۲ میلیون بشکه و ۵۰۰ هزار بشکه در ۱۵۰ مخزن اصلی است.

منابع اعلام کرده‌اند که هنوز مشخص نیست چه مقدار سوخت جت اکنون در انبار موجود است.

انتهای پیام/