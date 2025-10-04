بررسی آخرین وضع تأمین سوخت زمستانی با حضور وزیر نفت
نشست بررسی برنامههای تأمین سوخت زمستانی با حضور وزیر نفت و معاونان وی، با هدف بررسی آخرین تمهیدات لازم برای پایداری تأمین سوخت کشور در آستانه فصل سرد سال برگزار شد؛ آمارها حاکی از رشد قابل توجه ذخایر سوخت مایع و گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه پارسال است.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، نشست بررسی برنامههای تأمین سوخت زمستانی، صبح امروز (شنبه، ۱۲ مهر) با حضور محسن پاکنژاد و معاونان وزیر نفت در محل وزارت نفت برگزار شد. در این نشست، با توجه به تجربه سرمای زودهنگام در سال ۱۴۰۳، مهمترین اقدامهای وزارت نفت برای تأمین بهموقع سوخت در بخشهای مختلف مصرفی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس آمارهای ارائهشده، میزان ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که نشاندهنده عزم جدی وزارت نفت برای تأمین پایدار سوخترسانی در کشور است.
وزارت نفت با تأمین مستمر خوراک نیروگاهها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ که با موج بیسابقه گرما و افزایش مصرف برق همراه بود، نقش مؤثری در مدیریت این شرایط ایفا کرد؛ بهطوری که حجم گاز تحویلی به نیروگاههای کشور در این بازه زمانی، با افزایش ۲ میلیارد مترمکعبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۵۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید.
تدابیر اتخاذ شده برای افزایش ظرفیت تولید گاز خام در بخش خشکی و دریا، تخصیص سوخت معادل به نیروگاهها و سایر صنایع عمده، تزریق گاز به مخازن ذخیرهسازی (شوریجه و سراجه) و سایر موارد مرتبط، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بوده است.