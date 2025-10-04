خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی آخرین وضع تأمین سوخت زمستانی با حضور وزیر نفت

بررسی آخرین وضع تأمین سوخت زمستانی با حضور وزیر نفت
کد خبر : 1695599
لینک کوتاه کپی شد.

نشست بررسی برنامه‌های تأمین سوخت زمستانی با حضور وزیر نفت و معاونان وی، با هدف بررسی آخرین تمهیدات لازم برای پایداری تأمین سوخت کشور در آستانه فصل سرد سال برگزار شد؛ آمارها حاکی از رشد قابل توجه ذخایر سوخت مایع و گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه پارسال است.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، نشست بررسی برنامه‌های تأمین سوخت زمستانی، صبح امروز (شنبه، ۱۲ مهر) با حضور محسن پاک‌نژاد و معاونان وزیر نفت در محل وزارت نفت برگزار شد. در این نشست، با توجه به تجربه سرمای زودهنگام در سال ۱۴۰۳، مهم‌ترین اقدام‌های وزارت نفت برای تأمین به‌موقع سوخت در بخش‌های مختلف مصرفی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲ برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عزم جدی وزارت نفت برای تأمین پایدار سوخت‌رسانی در کشور است.

وزارت نفت با تأمین مستمر خوراک نیروگاه‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۴  که با موج بی‌سابقه گرما و افزایش مصرف برق همراه بود، نقش مؤثری در مدیریت این شرایط ایفا کرد؛ به‌طوری که حجم گاز تحویلی به نیروگاه‌های کشور در این بازه زمانی، با افزایش ۲ میلیارد مترمکعبی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۵۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

تدابیر اتخاذ شده برای افزایش ظرفیت تولید گاز خام در بخش خشکی و دریا، تخصیص سوخت معادل به نیروگاه‌ها و سایر صنایع عمده، تزریق گاز به مخازن ذخیره‌سازی (شوریجه و سراجه) و سایر موارد مرتبط، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی